Bengals Trading Joe Burrow, rédacteur Justin Herbert?

Bengals Trading Joe Burrow, rédacteur Justin Herbert?

Les Bengals de Cincinnati échangent-ils Joe Burrow et rédigent-ils Justin Herbert? Ce scénario a été proposé récemment par Peter King lors de son apparition au Pat McAfee Show.

“Il y a des gens à l’intérieur des #Bengals qui aiment Justin Herbert et l’aiment beaucoup” – @peter_king sur les mouvements potentiels dans le draft NFL #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/cvfpVUCvpb

– Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 8 avril 2020

“Il y a des gens à l’intérieur des Bengals qui aiment Justin Herbert et l’aiment beaucoup”, a déclaré King.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles la semaine dernière dans ma chronique, j’ai dit:« Si j’étais les dauphins et que j’aimais Joe Burrow bien au-dessus de l’estime que j’avais pour tout autre quart-arrière de ce repêchage, je prendrais le téléphone. et j’appellerais les Bengals et je leur en proposerais quatre (choix de première ronde). »

Le repêchage de la NFL devrait avoir lieu le 23 avril en direct de Las Vegas, Nevada.

En relation: Une star de l’Alabama partage l’histoire de Nick Saban