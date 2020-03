Benítez nie avoir dit à Ronaldo comment lancer les fautes et Modric comment donner des passes

Rafa Benítez, entraîneur de la Chinoise Dalina Yifang et ancienne du Real Madrid, a accordé une interview au journal Marca, où il a notamment passé en revue son séjour au club blanc. À ce stade de sa carrière, il a démenti deux rumeurs de ce dont il était accusé: apprendre à Ronaldo à lancer des fautes; et à Modric, pour donner des laissez-passer.

A propos d’apprendre à Cristiano Ronaldo à lancer des fautes, il répond que “c’est un mensonge”. Matiza, en outre, qui n’a parlé aux Portugais qu’une seule fois des défauts: “La seule conversation que j’ai eue avec Cristiano sur les fautes a eu lieu en Australie, quand nous étions en pré-saison. Je lui ai dit que nous avions analysé les fautes qu’il avait lancées lorsqu’il était à Manchester United … et la trajectoire que le ballon avait faite par rapport à la position de la barrière. Notre idée alors, en tant que techniciens de Liverpool, était d’essayer de contrer leurs défauts. “

Ce fut la seule conversation qu’ils ont eue sur les fautes: “A aucun moment, en tant qu’entraîneur de Madrid, j’ai dit à CR7 comment les fautes devaient être lancées. Ni moi ni moi n’avons dit à Modric comment il avait frappé le ballon avec l’extérieur.” Concernant Luka Modric et les pays, la situation est similaire.

Dans ce cas particulier, il n’y avait qu’une seule recommandation: “Je lui ai seulement dit que lorsque vous avez une simple passe avec l’intérieur … vous devez frapper à l’intérieur, car cela devient plus facile pour votre partenaire.” Et il a répondu à ceux qui ont répandu ces accusations: “Quiconque comprend le football et qui me connaît sait que c’est un mensonge. Cependant, il est très facile de relâcher des mensonges et ils semblent être vrais.”

Dans l’interview, il a également été interrogé par des joueurs comme Casemiro, Lucas Vázquez et Kovacic, à qui il a donné l’alternative. Mais il a préféré ne pas répondre à cette question: “Deux d’entre eux sont toujours là, et à un bon niveau, mais je ne veux pas en parler. En six mois, ils m’ont laissé faire ce qu’ils m’ont laissé faire. Pour une raison ou une autre, cela ne nous intéressait pas d’en faire plus. Et voilà. Je ne veux pas en dire plus. “

Enfin, il a évoqué le souvenir qu’il a laissé de l’entraînement de la première équipe du Real Madrid, qui ne s’est pas bien passé du tout: “En un instant, j’ai pensé à dire quelque chose … et il semblait que vous ne pouviez pas dire ce que vous vous avez pensé. Donc, ce que je fais, ce n’est pas parler de Madrid. Je me concentre sur l’avenir, qui est maintenant dans le Dalian Pro de Chine. “