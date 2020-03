Benzema sur Giroud: “Ne confondez pas une Formule 1 avec un kart”

Le footballeur du Real Madrid peut se targuer d’avoir tout gagné avec l’équipe blanche, avec les quatre Ligue des champions parmi ses nombreux trophées, mais le scandale d’extorsion qui l’a séparé en 2015 de l’équipe de France l’a empêché de rejoindre l’équipe de ensuite. Cinq ans déjà au cours desquels l’équipe de France a réussi à lever la Coupe du monde à l’été 2018 et à redevenir une référence pour le football au niveau international.

Un succès auquel, évidemment, Karim Benzema n’a pas participé, non pas pour ne pas avoir mérité mais pour tout ce qui s’est passé avec son partenaire Mathieu Valbuena. À cette époque, l’attaquant partant pour “ Les Bleus ” était Olivier Giroud, qui s’est parfaitement intégré au jeu de Didier Deschamps en complément de luxe pour les deux stars françaises: Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

L’attaquant madrilène ne s’est pas mordu la langue en parlant de son compatriote dans un live d’Instragam et il a été transparent quand ils ont essayé de le comparer avec lui: “Ne confondez pas une F1 avec un kart, et je suis sympa … Je sais que je suis un F1 ”. Un commentaire que beaucoup ont rejeté comme regrettable et que d’autres ont loué pour sa sincérité, mais il convient de noter qu’il ne s’agissait pas d’une attaque directe contre Giroud car il a immédiatement terminé son évaluation.

«Il a sa carrière, il a fait ce qu’il voulait. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. Son style de jeu convient bien à l’équipe de France. C’est bien car il y a des footballeurs comme Mbappé ou Griezmann, qui sont rapides, qui se déplacent dans les couloirs, qui tournent […] Il pèse sur les défenses, permettant aux deux autres de se déplacer beaucoup et de se montrer. Ça bloque et ça marche. Ce ne sera pas spectaculaire, ce ne sera pas fou, vous ne direz pas: ‘Wow’. Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas, mais c’est bon pour l’équipe de France “, a-t-il déclaré.

S’il est vrai que Benzema n’a pas été tout à fait correct lors de son premier bilan, il n’a pas manqué l’occasion d’analyser plus sereinement la figure de l’attaquant de Chelsea et sa grande contribution à l’équipe de France. Sans surprise, Olivier Giroud est le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, même s’il n’a même pas tiré une seule fois au but lors de la dernière Coupe du monde.