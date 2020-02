Bernie le favori, Chris Matthews et Wilder-Fury

Photo de Drew Angerer / .

Bryan Curtis et David Shoemaker regardent la grande victoire de Bernie Sanders au Nevada (03:00), la blague surmenée de Twitter de la semaine (28:00), une analogie malheureuse de Chris Matthews de MSNBC (31:00), le barbecue d’Anderson Cooper sur Rod Blagojevich (50:30), le combat Deontay Wilder – Tyson Fury (55:00), et plus encore.

