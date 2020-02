Photo de Drew Angerer / .

Tout ce que vous devez savoir sur la deuxième course de la primaire démocrate

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent de la victoire de Bernie Sanders dans la primaire du New Hampshire, des plus grands gagnants et perdants de la soirée, des abandons, etc.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS