Bernie Sanders met fin à son expérience présidentielle

Mercredi, Bernie Sanders a suspendu sa deuxième campagne présidentielle. “Je souhaite pouvoir vous donner de meilleures nouvelles”, a déclaré Sanders, “mais je pense que vous connaissez la vérité.”

S’exprimant depuis son domicile de Burlington, dans le Vermont, pendant 15 minutes via le flux vidéo sur le Web, Sanders a concédé la tête prohibitive de Joe Biden aux délégués promis pour la nomination présidentielle à la Convention nationale démocratique, qui a été reportée à août 2020, à Milwaukee.

En février, Sanders a dominé les premiers concours à l’échelle de l’État dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada, tandis que Biden a calé sous l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren dans sa troisième campagne présidentielle. Mais après que Biden ait remporté son premier concours dans tout l’État en Caroline du Sud, ses anciens rivaux Buttigieg, Klobuchar, le sénateur californien Kamala Harris, le sénateur du New Jersey Cory Booker et l’ancien représentant du Texas Beto O’Rourke – une coalition diversifiée et modérée – ont renforcé leur soutien pour lui. et contre Sanders. Ce fut un changement de fortune brutal pour Sanders, qui a été encore plus isolé après que Warren a refusé de l’approuver lorsqu’elle a quitté la course, soulignant sa faiblesse dans un concours qui a opposé l’iconoclaste social-démocrate aux plus hautes figures de proue du parti. De façon réaliste, Sanders ne pouvait maintenir son avance de la pluralité que lorsque le champ était fracturé et surpeuplé.

Warren était le rival présidentiel le plus proche de Sanders. En poursuivant sa campagne après avoir perdu l’Iowa et le New Hampshire, Warren n’a pas couvert son soutien au programme économique de gauche de Sanders, alors qu’elle semblait télégraphier ses réserves concernant son modèle de leadership. La rupture récente de Sanders-Warren a souligné les interactions retardées de Sanders avec ses collègues démocrates, y compris le représentant de Biden allié en Caroline du Sud, Jim Clyburn, et le propre substitut le plus éminent de Sanders, le représentant de New York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Sanders et ses partisans ont souvent présenté son programme économique et son style de leadership comme une théorie unifiée de la gouvernance juste; c’est une théorie que Warren et Biden ont parfois adoptée, ne serait-ce que pour revenir à favoriser des appels plus doux et plus agréables aux modérés de banlieue et des améliorations progressives (le cas échéant) des réglementations commerciales fédérales et de l’État-providence. Sanders a consacré le discours de concession de mercredi à ses propositions clés, qu’il espère consacrer lors de la convention de Milwaukee: Medicare for All, le Green New Deal, un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure. “Il n’y a pas si longtemps, les gens considéraient ces idées comme radicales et marginales”, a déclaré Sanders. «Aujourd’hui, ce sont des idées dominantes, et nombre d’entre elles sont déjà mises en œuvre dans les villes et les États du pays. C’est ce que nous avons accompli ensemble. » Sanders a parlé avec optimisme de «la lutte idéologique» entre les jeunes de gauche et les modérés plus âgés, renforçant sa position en tant que figure la plus excitante et influente de la politique démocrate depuis Barack Obama.

Mais la traction intellectuelle de Sanders, et son influence potentielle sur l’agenda du parti au pouvoir, n’a pas pu vaincre l’estime de Biden parmi les électeurs plus âgés qui croient que Biden peut vaincre Donald Trump. Mardi — malgré l’ordre “plus sûr à la maison” à l’échelle de l’État — le Wisconsin a organisé le dernier concours compétitif à l’échelle de l’État entre Sanders, qui avait battu Clinton dans l’État de 13 points il y a quatre ans, et Biden, qui a mené Sanders de 25 points dans la derniers sondages à l’échelle de l’État. (Les responsables électoraux du Wisconsin n’annonceront les résultats que lundi.) Depuis le Super mardi, cependant, les campagnes présidentielles avaient pratiquement pivoté des primaires aux élections générales. Lundi, Trump et Biden ont discuté de la pandémie de coronavirus par téléphone alors que Sanders, organisant ses propres «conversations au coin du feu» sur la pandémie sur Twitch, avait déjà commencé à s’éloigner des cycles quotidiens de nouvelles.

Au cours du mois dernier, Sanders et ses partisans ont cité la pandémie de coronavirus comme une justification sombre et définitive de sa proposition de signature, Medicare for All, à laquelle Biden s’oppose. “En termes de soins de santé”, a déclaré mercredi Sanders, “cette crise actuelle et horrible dans laquelle nous nous trouvons maintenant a montré à tous à quel point notre système actuel d’assurance maladie basé sur l’employeur est absurde.” Le pic de chômage le plus important de l’histoire moderne des États-Unis – 6,6 millions de demandes de chômage déposées en une seule semaine – renforce son argument: plusieurs millions de personnes perdront leur couverture d’assurance maladie lors d’une pandémie mortelle et indéfinie. C’est ce type de catastrophe socioéconomique qui a radicalisé les partisans de Sanders contre les dirigeants conventionnels du Parti démocrate lorsqu’il a annoncé sa campagne présidentielle il y a cinq ans. Sanders offre maintenant une sorte de certitude humaine, et cela le distingue des politiciens des deux partis qui résistent aux idées évidentes sur l’assurance maladie basée sur l’employeur et ses périls pour des raisons non contestées et indignes. “Veuillez également apprécier que non seulement nous gagnons la lutte idéologiquement”, a déclaré Sanders, “nous la gagnons également de manière générationnelle.” C’est un encouragement véridique mais sans forme pour un mouvement politique jeune qui a peu de raisons substantielles de croire qu’il a “gagné” quoi que ce soit dans la politique présidentielle moderne contre Clinton, Trump et maintenant Biden.