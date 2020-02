Betis – Barcelone: ​​Résultat, résumé et buts (2-3)

90 + 4 minutes. FIN DE LA FÊTE. Le Barça remporte la victoire grâce à un Messi décisif, qui a donné les trois passes de but. BETIS 2-3 BARCELONA.

90 + 3 minutes. Bartra évite le coup de Messi, qui était seul devant Joel, après l’avoir attrapé, mais l’Argentin s’est arrêté et a laissé l’arbitre suivre.

90 minutes. LOOOOREEEEN! Quel peu il a manqué! Un centre n’était pas prévu et il est surpris par le ballon dans la petite zone. Il a collé sa poitrine, mais a pris le ballon Ter Stegen.

Minute 86 Troisième changement au Betis. Guido sort et Tello entre. Il va avec tout Ruby.

Minute 79. EXPULSÉ MAINTENANT LENGLET! Entrée inutile sur Joaquin, qui lui coûte le deuxième jaune. Les forces sont à nouveau égalisées.

Minute 76 FEKIR EXPULSÉ! Jaune pour une entrée sur Lenglet et, pour protester, voir la seconde. Ce n’était pas tant la protestation. Rouge par double jaune pour les Français.

72 minutes. GOOOOOOOOL DE LENGLEEET! GOOOL DEL BARÇA! Manqué à nouveau rebondi par Messi, saute Lenglet avant que Guido et Joel ne glissent et n’arrivent pas. BETIS 2-3 BARCELONA.

70 minutes. PARLEZ DE LA LIGNE EMERSON LE TROISIÈME DE BARÇA! Searts l’a mis pour attaquer le ballon de Griezmann et le pousser, Joel étant vaincu, mais Emerson est arrivé pour dégager.

69 minutes. Deuxième changement dans les verdiblancos. William Carvalho part et Joaquin entre.

Minute 67. ENCORE MESSIIIII! Recevoir sur le balcon de la zone, se détourne vers le groupe, joue avec Alba, il le rend et l’Argentin essaie de placer l’équipe adverse. Il part dehors.

Minute 61. JOOOOEL DE NUEVOOOO! Messi reçoit, fait face, quitte son marqueur et le frappe sur le petit poteau. Il a atteint le but.

Minute 61. Changement dans Betis. Borja Iglesias sort et Loren Morón entre.

Minute 57 Changements à Barcelone. Il part, applaudit, Junior Firpo et aussi Vidal. Alba et Arthur entrent.

Minute 57 Un autre jaune Maintenant pour Busquets pour protester.

Minute 53 Les chaînes ont essayé contre cela mais ont eu tort d’essayer d’ouvrir pour Aleñá. Le ballon frappe un défenseur.

Minute 51 Il voulait mettre De Jong une balle aérienne derrière le dos de la défense de Messi. Guido est arrivé pour s’éclaircir la tête.

Minute 49. Comment le jeu a changé maintenant. C’est le Barça qui domine et cherche le troisième maintenant, après s’être reposé avec le Betis prenant un bain aux Culés.

47 minute JOOOOEL! Vidal joue avec Messi et, de face, frappe avec tout. Dégagez le gardien de but.

Minute 46. C’EST JOUÉ À NOUVEAU DANS LA VILLAMARÍN! Il est joué par les locaux. BETIS 2-2 BARCELONE.

REPOS. Quel grand jeu nous vivons. Il a commencé à bouger, après la pénalité de Lenglet à la main dans la première approche de Fekir et Channels n’a pas déçu. Le Barça a réagi à l’époque, avec une assistance de luxe de Messi pour une entrée en solo dans la zone De Jong. De là, les azulgranas dominaient clairement jusqu’à ce qu’une perte de Vidal provoque le deuxième de Betis. Fekir a ajusté le bâton de Ter Stegen pour faire avancer les verdiblancos et, à partir de là, a commencé à donner un récital. Seul Messi a pu l’arrêter à nouveau, inscrivant le dernier de la première partie – avec le Barça totalement déconnecté du jeu – une faute éloignée de la zone pour la vente aux enchères de Busquets.

45 + 3 minutes. SEMAINE LE BARCELONAAAAA! GOOOOOL DE BUSQUETS! Messi l’a placé directement dans la zone, où Busquets semble finir et faire le second. Ils ont demandé le manque de Lenglet à propos de Bartra dans le saut, mais il n’y avait rien. PITA LA FINALE SÁNCHEZ MARTÍNEZ. BETIS 2-2 BARCELONE.

45 + 2 minutes. Jaune maintenant pour Mandi. Manquant sur Vidal.

45 minutes Vidal redevient groupé. Comme dans le but. Il le perd et cette fois devant Fekir. La pâte française et l’étoile à Umtiti. Deux ajoutés.

Minute 41 Quel scandale ce que Fekir fait aujourd’hui. Maintenant un rabona. Le Betis pousse. Il est mis par le Français à la recherche d’Iglesias et retiré par Lenglet.

Minute 39. Les joueurs de Barcelone continuent de réclamer quelque chose lors de l’action précédente. Il n’y avait rien. Mandi touche le ballon et le ballon frappe le visage de Lenglet.

Minute 38 Ils demandent le deuxième jaune pour Sergi Roberto! Faute dangereuse pour Betis

Minute 37. LE MESSI POUSSE ET LUI DÉPOSE AVEC CHAQUE MANDI! Il le frappe du pied, ayant pu frapper Lenglet à la tête. Sánchez Martínez n’est pas du tout

Minute 36 Jaune maintenant pour Emerson pour une entrée sur Junior.

Minute 32 Mais quel joueur a le Betis! Manquant maintenant quand il a quitté Vidal et jaune pour le Chilien. Tout va être demandé par le Français.

Minute 26. FEKIR FEKIR FEKIR FEKIR! BETIS HIT! Il le mijote et il le mange. Le Français a attrapé le ballon dans la zone 3/4 de Barcelone et a fini par battre Ter Stegen avec un missile de l’extérieur de la zone. Encore une fois devant les Verdiblancos! BETIS 2-1 BARCELONE.

25 minutes. Messi et Griezmann ne se comprenaient pas maintenant! Balle profonde pour Messi, qui à la sortie de Joel se retourne pour tenter de se débarrasser de lui. Le Français est arrivé et l’a frappé dehors, alors que le 10 n’avait pas l’intention de lui donner le ballon.

Minute 23 Messi pique devant Joeeeel! A quelques mètres du gardien de but, il a piqué, mais met le gant pour dégager le ballon.

Minute 21 Recevez Griezmann de Messi, dans la région. Son centre s’écrase à Emerson et se termine dans un coin.

15 minutes. Pression très intense du Betis dans ces premières minutes, essayant également de retrouver le dos des défenseurs une fois qu’il se remet. Vous pouvez retirer du pétrole de là-bas.

12 minutes. Villamarín s’est plaint fortement, réclamant le jaune pour Busquets pour deux entrées consécutives. Le deuxième sur Guido Rodríguez, à mon avis, le méritait.

10 minutes. Quel début de partie! Il a été bien connu pour remplacer le premier but du Betis de Barcelone. Soit dit en passant, la question de la formation du Barça a été résolue. Setién met Vidal 9 en faux, devant Busuqets, De Jong et Roberto.

Minute 9. GOOOOOOLAAAZO DE DE JOOOONG! GOOOOOL DE BARCELONE! Il pénètre dans la zone avant la passivité de la défense et une énorme passe de Messi ci-dessus le laisse devant Joel. Il l’abaisse avec sa poitrine et attache le jeu. BETIS 1-1 BARCELONE.

6 minutes. GOOOOOOOOOOL DE CANAAAAALEEEEES! BETIS GOOOOL! Il ne manque pas de onze mètres, trompant Ter Stegen. BETIS 1-0 BARCELONE.

Minute 5 Allez répéter la pièce Sánchez Martínez et dites qu’il y en a … PÉNALITÉ EN FAVEUR DE BETIS! La main claire de Lenglet au lancement de Nabil Fekir.

Minute 4 Fekir joue pour entrer dans la zone. Il le frappe, il frappe le Lenglet dans sa main et … AL VAR!

1 minute. COMMENCEZ LA FÊTE! Il est joué par le Barça. Énorme protestation des fans de Villamarín contre une procédure d’arbitrage criant “nous sommes à la hauteur”. BETIS 0-0 BARCELONE.

20:59 Les 22 protagonistes sautent sur le terrain! Sur le point de commencer Betis – Barcelona. Arbitra Sánchez Martínez, assistée dans le VAR par Del Cerro Grande.

20:53 L’attaque de Barcelone sera dirigé par Leo Messi. L’Argentin a été acclamé l’année dernière après avoir fait un tour du chapeau et marqué une véritable faute. Aujourd’hui, son partenaire dans l’offensive culé sera Giezmann, avec qui il ne comprend pas très bien.

20:47. Setién ne revient pas seulement à Villamarín. Junior Firpo Il revient dans son ancienne maison des mois après son départ et le fera en tant que titulaire. L’entraîneur parie sur lui au lieu de Jordi Alba, qui donne le repos en premier.

20:42. Les joueurs s’échauffent Barcelone et Betis sur la pelouse de Benito Villamarín.

20.35. Barcelone n’a pas aujourd’hui l’un des acteurs fondamentaux. Piqué est faible par penalty et sa place au centre de la défense sera occupée par Umtiti. Ansu Fati ne commencera pas non plus. Au lieu de cela, Setién place quatre hommes au centre du terrain.

20:29 Le technicien mesure son ancienne équipe aujourd’hui. À la fin de l’année dernière au milieu du tableau, la décision a été prise de résilier le contrat. Bien que beaucoup aient été les voix qui, au début du cours, ont exigé le retour de Setién, l’équipe s’est améliorée avec Rubí après un départ bruyant. Maintenant, ils cherchent à confirmer l’amélioration avec une victoire contre le Barça.

20:23 Il y a deux jours, toute la cellule a perdu la direction, après une chute à Mestalla. Depuis l’arrivée de Setién, après la débâcle de la Super Coupe, l’équipe de Barcelone n’a pas amélioré les sensations. En fait, le meilleur Barça a été vu dans la Coupe, contre l’Athletic, dans un match où ils ont fini par perdre.

20:15 De son côté, le Betis Il n’arrive pas au meilleur moment. Après trois matchs sans connaître la victoire, ils retournent aujourd’hui dans leur stade, où la dernière fois qu’ils ont joué, ils ont gagné 3-0 à la Real Sociedad.

20:10 Il FC Barcelona arrive après avoir confirmé que loin de son stade, il perd son soufflet Deux défaites consécutives à domicile, la dernière de la Coupe face à l’Athletic. Aujourd’hui, ils doivent gagner s’ils ne veulent pas voir comment le Real Madrid s’éloigne.

20:05 Ruby a également choisi les onze Betis pour faire face au Barça. Le technicien sort avec: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido, Carvalho, Chaînes; Fekir, Aleñá et Borja Iglesias.

20:02. Les onze de Barcelone pour le match d’aujourd’hui! Setién commence contre Betis pour: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo; Vidal, Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Messi et Griezmann.

20h00 Salutations et bienvenue à la retransmission en ligne minute par minute du Betis – Barcelone! Le 23e jour du Ligue de Santander prend fin et le fait avec ce grand jeu authentique à Benito Villamarín. Le Barça cherche à continuer dans le sillage du Real Madrid, qui dépasse désormais six points au classement, tandis que le Betis veut aborder la lutte pour entrer en Europe, qui peut être de six points s’il obtient les trois points.

L’ensemble local, le Real Betis, n’a pas gagné depuis trois matchs. Deux défaites et une égalité entre Ligue et Coupe pour les Verdiblancos, le tout à domicile. Cependant, lors de leur dernier match contre leurs fans, Ruby a réussi à s’imposer 3-0 à la Real Sociedad. Aujourd’hui, ils veulent conserver les trois points contre un adversaire qu’ils ont déjà réussi à battre l’année dernière – bien qu’au Camp Nou – et avec l’entraîneur de Barcelone, Quique Setién, sur le banc.

De son côté, le Barça atteint six points du Real Madrid dans la Ligue. L’équipe de culé vient également d’une chute en Coupe face à l’Athletic, confirmant que ce n’est pas leur meilleure saison en tant que visiteur. Avec un incendie dans le club après le dernier désaccord entre le directoire et l’équipe avec la réprimande de Messi à Abidal, les Catalans sont obligés de prendre la victoire pour ne pas accentuer la crise et reprendre en partie le combat pour la Ligue.