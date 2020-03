Betis, en attendant la guerre Real Madrid-Barça de Fabián pour obtenir une tranche

Fabián Ruiz Il est l’un des acteurs les plus attractifs du marché pour de nombreux grands du continent. Deux d’entre eux, Real Madrid et Barcelone, suivez de près le talentueux milieu de terrain du Naples, qui pour l’instant n’écoute pas les offres de renouvellement du club italien. L’avenir du footballeur est également très attendu Real Betis, son ancien club, car dans les bureaux de Benito Villamarín, ils sont conscients qu’ils peuvent profiter d’un transfert encore hypothétique du joueur.

En Italie, ils insistent sur le fait que Naples essaie d’étendre et d’améliorer son contrat, qui se termine en 2023, mais l’environnement du joueur a préféré se garer sur ce sujet jusqu’à la fin de la saison. L’intérêt de plusieurs grands est réel, donc Fabián Ruiz ne veut pas se précipiter. «A court terme, il se concentre sur son club, qui a subi de nombreux changements et connaît une année difficile sur le plan sportif. Le renouvellement? Nous l’avons garé pendant un certain temps jusqu’à la fin de la saison. Il y a des clubs importants qui demandent activement de lui et nous avons informé Napoli. Il a été le meilleur joueur des moins de 21 ans européens, a connu trois très bonnes saisons et être un partant avec l’équipe nationale conduit ces clubs à montrer plus d’intérêt pour lui. Son prix, je ne sais pas “, a déclaré récemment son agent Álvaro Torres.

C’est pourquoi Betis est très attentif à l’avenir du jeune homme de Los Palacios, puisque le club verdiblanco entrerait dans le 4,5% du total d’un futur transfert s’il s’agit d’une transaction internationale. C’est là que le Real Madrid et Barcelone entrent également en jeu, très intéressés par le joueur et prêts à se battre pour lui en été. Cela ferait monter ses prix et en Italie ils assurent que le Naples veut 100 millions d’euros pour lui, ce qui ferait que le Betis prendrait environ 4,5 kilos en étant son équipe de jeunes.