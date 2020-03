Betis: Les cinq candidats pour l’objectif du club

Les Betis recherchent un gardien de but. La direction des sports verts et blancs est clair que c’est une position dans laquelle il est nécessaire d’élever le niveau, c’est pourquoi elle suit le marché depuis un certain temps pour trouver un gardien de but garanti. Joel Robles est le partant cette année et Dani Martín est le remplaçant, mais le sentiment à Heliópolis est qu’un objectif de premier plan est nécessaire pour aspirer à plus.

Dans ceux-ci, dans les bureaux de Benito Villamarín, ils ont déjà plusieurs candidats sur la table. À l’heure actuelle, il y a cinq archers que Betis suit, compilant des rapports et s’intéressant à leur situation. L’un d’eux est Rui Silva, Gardien portugais de Grenade qui fait partie des révélations sous bâton. Le Portugais a un contrat jusqu’en 2021 et n’a pas encore renouvelé avec l’entité nasride, il est donc sur le marché. Mais le Betis n’est pas le seul intéressé.

Attentif au marché national

Un autre objectif de notre Ligue qui est suivi par le club bétique est Fernando Pacheco, qui a réalisé de belles saisons sous l’objectif d’Alavés. L’Espagnol est en pleine maturité professionnelle et peut sentir qu’il est temps de relever un nouveau défi. Cependant, le club Vitorian l’a blindé jusqu’en 2023 et demandera un montant important pour le laisser s’échapper. Il brille également dans la Ligue de Santander Dmitrovic, de plus en plus ancré dans l’objectif d’un Eibar qui lutte pour la permanence. Il a 28 ans et a une saison de contrat de plus, donc cela pourrait être plus abordable, surtout si l’équipe d’armurier a fini par descendre.

En dehors de nos frontières, le Betis suit de près deux autres gardiens de but. L’un d’eux est Marcin Bulka, Un jeune gardien de 20 ans qui joue pour le PSG, où il n’a aucun rôle car Keylor Navas et Sergio Rico sont en tête. Il a un contrat jusqu’en 2021, mais ce serait en même temps un pari risqué car il n’a pratiquement aucune expérience. Plus de jeux derrière lui ont les Portugais José Sá, avec un contrat avec l’Olympiacos grec jusqu’en 2023. Le Portugais, qui était deuxième à Casillas à Porto en son temps, l’aime depuis longtemps, mais son prix peut être un obstacle.