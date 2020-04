Betis regarde la révélation avant de Second

L’activité ne s’arrête pas dans les bureaux des clubs espagnols, mais par télématique. Les plans pour la prochaine saison sont en cours malgré le fait que ce parcours n’ait pas encore été finalisé et on ne sait pas avec certitude s’il pourra se terminer. En tout cas, les directions sportives continuent de travailler. L’un d’eux le Real Betis, qui sait qu’en été, il peut gagner de l’argent avec Loren Morón, suivi par plusieurs équipes européennes.

Dans ceux-ci, le club verdiblanco étudie le marché à la recherche de substituts, et l’un des béliers batteurs qu’il suit de près est Luis Suárez, jeune attaquant colombien qui joue pour le Real Zaragoza prêté par Watford Anglais. Comme le souligne Diario de Sevilla, l’entité de Séville surveille le bélier et traite les rapports positifs du footballeur de 22 ans, qui est présumé avoir une excellente projection.

Grands records

Luis Suárez était la véritable révélation de la deuxième division avant la pause en raison de la crise des coronavirus. Il avait marqué 17 buts avec le maillot de Saragosse, quelques chiffres qui n’ont pas seulement retenu l’attention du Betis, car l’Atlético de Madrid l’a également à son agenda. Sa signature ne semble facile à personne, car il a encore deux ans de contrat avec Watford, qui pourrait le retenir et l’obliger à faire partie de sa première équipe à partir de l’année prochaine.

Le Colombien, jusqu’à présent, préfère ne pas trop penser à son avenir. Il veut continuer à être un acteur clé dans la Saragosse de Víctor Fernández et il aimerait participer aux Jeux Olympiques avec l’Espagne, car il avait un désaccord avec la Fédération colombienne et ne veut pas aller avec son équipe maternelle. Un Luis Suárez qui n’est pas le seul attaquant de Second qui aime le Betis, qui suit aussi Darwin Núñez, buteur de Almería.