Betis regarde Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez a jeté Leganés derrière lui. À 21 ans, la contribution du milieu de terrain prêté par le Real Madrid est la clé pour l’équipe dirigée par Javier Aguirre de garder vivante l’illusion de réaliser un séjour qui est devenu compliqué, surtout après avoir perdu deux footballeurs capitaux comme En- Nesyri et Braithwaite ces derniers mois. Celui de Talavera de la Reina a fait un pas en avant, et ses grandes performances ont suscité l’intérêt de la Vrai Betis.

Comme l’a déclaré Estadio Deportivo, le club de Verdiblanco a jeté son dévolu sur Óscar Rodríguez pour renforcer son milieu de terrain pour la saison à venir. Pour le moment c’est un simple suivi, c’est-à-dire que le footballeur est à l’agenda du Betis, attentif à son évolution. Ils aiment ses qualités mais aussi son caractère et sa capacité à conduire Leganés à seulement 21 ans.

Il a un contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid

En tout cas, Óscar Rodríguez a tout un marché. Il a encore trois ans de contrat avec le Real Madrid (jusqu’en 2023), qui, comme tous les autres chargeurs, fait également leur suivi respectif. Ainsi, il n’est pas exclu que l’international U21 fasse la pré-saison avec la première équipe la saison prochaine. S’il n’a pas de place dans l’équipe blanche, il serait normal qu’il ressorte, soit à nouveau prêté, soit déjà transféré.

C’est là que Betis, en attendant la situation du talaverano. Sept buts et deux passes décisives pour Óscar Rodríguez jusqu’à présent cette année, et le week-end dernier, il a mené la victoire de Leganés à domicile contre Villarreal avec deux buts, dont un excellent but de la maison. De telles actions ont suscité l’intérêt de Betis, qui a le concombre à son agenda.