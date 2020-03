Betis: Sergio Canales prend un tir de l’Atlético de Madrid

Le Betis il devra régler ses comptes s’il ne se qualifie pas pour les compétitions européennes la saison prochaine. Tout semble indiquer que l’ensemble verdiblanco se détachera de l’un de ses piliers et, bien que Nabil Fekir a été lié à plusieurs équipes, il semble plus possible de quitter Sergio Canales. Le Athlétique, qui a déjà apprécié l’été dernier la possibilité d’obtenir l’ex de la Real Madrid, a de nouveau dans son agenda le milieu de terrain de 29 ans.

Pour recruter des chaînes dans ses rangs, le panneau de matelas vise à inclure Mario Beautiful en fonctionnement. De cette façon, selon Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid chercherait à négocier bien en dessous du 60 millions énumérés dans sa clause de résiliation.

Malgré le fait que Nabil Fekir est un autre des joueurs Betis avec le plus de marché, le club des Treize Bars a payé 19,75 millions plus 10 en fonction des objectifs pour lui l’été dernier, et il semble difficile qu’il puisse récupérer son investissement le lendemain. De plus, elle ne détient que 70% de ses droits. Pour sa part, Sergio Canales atteint un coût nul à Betis l’été 2018. Sortez pour le montant qui sort, ce sera un avantage pour l’équipe andalouse.

Cet avantage serait augmenté si l’Atlético de Madrid inclut Mario Hermoso, le centre pour lequel il a payé, dans son offre. 25 millions euros l’été dernier. Le défenseur de 24 ans Il n’a pas réussi à gagner la confiance de Simeone et l’équipe rojiblanco aurait l’intention de se renforcer dans leur démarcation. Si aller au Betis pourrait être une bonne option pour Mario Beautiful, aller au Athlétique il serait également bénéfique pour Sergio Canales, dont les possibilités de participer à la prochaine Eurocup augmenteraient avec ce mouvement.