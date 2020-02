«Better Call Saul» est l’émission la mieux écrite de la télévision

Peter Gould et Vince Gilligan, les créateurs de Better Call Saul d’AMC, ont maîtrisé l’une des tâches les plus difficiles de la télévision et du cinéma: créer une préquelle ou une suite à la hauteur de l’original. Ils l’ont fait en se concentrant sur la partie «comment» de qui, quoi, quand, où, pourquoi. Même si le point final de Better Call Saul est largement connu, le spectacle a un drame incroyable, qui découle de l’écriture. Better Call Saul a pris des morceaux de l’univers Breaking Bad et a couru avec eux pour créer l’émission la plus bien écrite à la télévision en ce moment.