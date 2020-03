“Better Call Saul” Sregular et comment Reese Witherspoon a déchiffré le Celebrity TV Code

AMC

Chris et Andy discutent de la façon dont «Better Call Saul» présente la relation de Jimmy et Kim dans l’épisode 5, Reese Witherspoon dans «Little Fires Everywhere», et plus encore

La distanciation sociale nous fait apprécier la télévision sous un nouveau jour (1:06). Dans le cinquième épisode de Better Call Saul, la série présente la relation de Jimmy et Kim d’une manière qui contraste avec la relation de Walter et Skyler dans Breaking Bad (15:23). Et le personnage de Reese Witherspoon dans Little Fires Everywhere est très similaire à son personnage dans Big Little Lies, mais c’est peut-être le point (30:32).

