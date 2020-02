Beyoncé a capturé le deuil d’une ville au mémorial de Kobe Bryant

Chaque semaine, Micah Peters examine le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

C’est étrange de vivre une ville entière en deuil.

Si vous ne l’avez jamais fait, vous pouvez l’imaginer, et peut-être que j’imagine aussi: les rues sont plus calmes, les petites conversations sont juste un peu plus austères. Il y a une absence de but que vous pouvez ressentir, comme tout le monde saisit une normalité irrémédiable, essayant de donner un sens au monde avec une nouvelle absence prononcée en lui. Le matin du 26 janvier, un hélicoptère transportant Kobe Bryant, sa fille Gigi Bryant et sept autres personnes à un tournoi de basket-ball pour jeunes s’est écrasé près de sa destination, sur une colline à Calabasas. Kobe avait 41 ans. Gigi avait 13 ans. Tout le monde à bord était trop jeune, pris au hasard.

Cela fait un mois depuis l’accident, et déterminer exactement comment cette tragédie nous a marqués n’a pas été facile. J’ai pensé à une brève scène dans Muse, le documentaire de Bryant en 2015, quand il révèle qu’il a appris à aller d’un océan à l’autre en regardant John Battle le faire. Lorsque le père de Kobe, Joe, a déplacé la famille en Italie pour poursuivre une carrière de basket-ball à l’étranger, Kobe passait l’après-midi à regarder des matchs de la NBA sur des cassettes VHS, sa tante lui envoyant des colis de soins des États-Unis. L’histoire caractérise Bryant en tant qu’universitaire, non seulement parce qu’il dévorait la bande même dans ses années solitaires et tendres, mais parce que Battle était un choix de quatrième ronde oubliable qui totalisait en moyenne 8,7 points par match pour ses 10 ans de carrière.

L’histoire caractérise également la connexion entre le fan et l’athlète, à son niveau le plus pur et le plus fondamental. Je veux dire la reconnaissance d’une partie de vous-même – que ce soit juste la couleur de votre peau, ou vos espoirs, ou vos rêves – chez une personne que vous avez surtout expérimentée à la télévision. Le sentiment de base qui dit non seulement que cette personne me représente là-bas, mais aussi, je veux être comme cette personne, me représenter là-bas. Je pense qu’il est vraiment important de souligner ici que je n’étais pas l’un d’eux; J’étais Jordan, Iverson, LeBron. Mais comme des millions de personnes nées depuis 1990, je sais qui était Kobe depuis que je pouvais distinguer les couleurs primaires sur un téléviseur. Il a été l’un des personnages célèbres les plus célèbres pendant 20 ans, ce qui signifie qu’il était tout, pour tout le monde, à un moment ou à un autre. Il était la pierre contre laquelle toute la ligue se précipitait. Il était la date du bal de Brandy. C’était vraiment un mauvais rappeur. Il était le vétéran irascible qui sortait des pratiques, le talent à la caméra vendant les parents à l’idée de nier leurs enfants à la grandeur. Il était un chiffre pour l’industrie du divertissement dans son ensemble, une leçon d’objet sur le nombre d’accomplissements sur le terrain valait notre scepticisme. Il était papa. Il évoluait tout le temps. C’est une des raisons pour lesquelles le deuil a été compliqué.

L’autre est que le chagrin lui-même est compliqué, un bourbier lourd de presque toutes les émotions et la mémoire et les croyances que vous possédez, s’étendant sur une période indéterminée. Le traverser nécessite des efforts ennuyeux et douloureux, donc il a tendance à s’accumuler comme du linge ou de la vaisselle, ou à s’accumuler dans vos facultés émotionnelles comme la crasse, ou à croûter vos yeux comme le sommeil.

Cela a été une longue marche pour dire que j’ai finalement senti tout ce qui commençait à se briser lundi matin, lorsque Beyoncé est montée sur scène au Staples Center pour ouvrir le service à domicile de Bryant. Les deux remontent à l’époque où ils étaient tous les deux des adolescents complotant la domination du monde: Kobe a joué au pick-up ball avec Mathew Knowles sur le tournage de la vidéo “Bug a Boo” de Destiny’s Child en 1999, il a ajouté un couplet au remix “Say My Name” . Mais sa chanson préférée, Beyoncé a dit, était «XO», de son album éponyme de 2013. L’enregistrement de l’album de la chanson a des synthés zooms et des collets durs et se sent assez grand pour remplir un stade entier, et bien qu’il l’ait fait, à ce moment-là, lors de la diffusion spéciale d’ESPN, c’était très respectueux, personnel. Il a secoué quelque chose de lâche, et j’ai pleuré comme je ne l’avais pas encore fait – j’ai pleuré parce qu’un hélicoptère s’est écrasé avec neuf personnes à l’intérieur, et c’est triste. J’ai pleuré parce que le refrain, chanté tel quel, commence bas et rassurant, se gonflant en un gros câlin coussiné, et c’est magnifique.

Juste avant de commencer à chanter, après avoir attendu les applaudissements, les yeux de Beyonce se sont réchauffés en un sourire: “Je t’aime”, a-t-elle dit. C’était définitivement pour quelqu’un de spécifique au premier rang, mais c’était aussi pour nous tous.

Maintenant, pour quelques recommandations:

«Invincible», Pop Smoke

Pop Smoke a été tué au petit matin mercredi dernier lors d’une invasion de domicile, il est né en 1999. Le premier post sur son Instagram date d’avril 2019: c’est un post Triller du prétendu imprésario de foreuses Brooklyln et ses amis dansant sur son évasion a frappé “Bienvenue à la fête” dans un appartement vide. Il porte un sac à dos.

Sa voix était carbonisée par la feuille de fronto, et se sentait énorme même à son plus doux, il était donc facile de ne pas considérer à quel point il était jeune. Mais il y avait des rappels partout: dans une interview quelques mois plus tard, il a parlé de faire de la musique pour les enfants qui ont du bœuf, pour qui le train est fonctionnellement des eaux internationales, mais qui «doivent encore [their] diplôme pour [their] maman.” Leur diplôme d’études secondaires.

«Rag Top Love Affair», Curren $ y

Curren $ y et Thelonious Martin font de la musique qui ressemble à un film dans un film. «Rag Top Love Affair», la troisième chanson de l’ensemble 3 pièces récemment sorti du couple a la douce brume au bord de la piscine de l’infopublicité d’Inherent Vice où Josh Brolin dans une perruque afro hippie et des aviateurs en miroir essaie de vous vendre une unité dans un lotissement au large du boulevard Artesia.

“(Ne laissez pas le dragon) tirer dessus”, King Krule

King Krule a encadré le titre de son dernier album Man Alive! comme une réaction exaspérée au moment politique actuel, mais il est également sur le point d’avoir une nouvelle ligne sur son front – depuis The Ooz en 2017, Archy Marshall est devenu père. Et vous savez ce qu’ils disent de la paternité: c’est incroyablement facile et super simple. Totalement impossible de baiser. “(Ne laissez pas le dragon) Draag On” existe depuis un certain temps; c’était le premier single. Mais la misère et la confusion ne se sont pas vraiment installées jusqu’à ce que j’entende la chanson dans le contexte de l’album, même s’il se brûle sur l’enjeu de la vidéo: «Mais il semble s’agripper plus tous les jours / les murs deviennent plus hauts / Je m’automédication. “

«GTA Lyfestyle», Young Nudy

Pensez à Nudy et Playboi Carti comme appartenant au même genre de musique qui se construit autour d’un certain type de beat piloté par 808 qui roule en caprices que d’autres trucs de piège pourraient ne pas faire. Nudy rappe sur les trucs les plus étranges, comme tout ce qui se passe sous “GTA Lyfestyle”, de Anyways de vendredi dernier – cela ressemble à un mod de Mario Bros. qui vous permet de vous mettre en plateforme dans un char blindé.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer