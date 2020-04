Bien sûr, Drake a lancé un défi de danse TikTok pendant une pandémie

Il y a une nouvelle chanson de Drake dans le monde, ce qui signifie que nous n’avons pas d’autre choix que d’en parler. Mais d’abord, je voudrais parler d’autre chose.

La bande dessinée Mister Miracle, lauréate du prix Eisner de Tom King et Mitch Gerads, est une plongée profonde psychologique longue, profonde et parfois amusante dans le personnage de New Gods, qui est à la fois un général dans un conflit intergalactique en cours et un artiste d’évasion de célébrités très prospère. Il a également été une fois la rançon versée à un despote – dans le but de garantir une paix finalement fragile entre la Nouvelle Genèse et la planète Apokolips, le père de Scott, Highfather, a échangé des fils avec son ennemi le plus détesté, Darkseid. Darkseid est la force malveillante de l’univers DC, un golem de pierre aux yeux rouges qui consacre ses ressources considérables et mortelles à une quête permanente de l’équation anti-vie, une formule qui prouve mathématiquement le vide de sens de l’espoir, de l’amour et de la liberté, et détruit le libre arbitre.

La même phrase apparaît dans le miracle de King et Gerads, souvent alors que Free dérive entre la réalité et l’irréalité, son esprit grinçant sous des niveaux de stress indicibles. Tout au long de la série de 12 numéros, il devient un raccourci pour le poids du chagrin, le brouillard de la dépression, le profond silence de l’aliénation. “Darkseid l’est.” C’est la réponse à une question: «Qui est le rocher, la chaîne, la foudre? … Qui est ton nouveau dieu maintenant et pour toujours? » C’est aussi une déclaration déclarative sur la nature éternelle du supervillain: les gens vivent et meurent, les planètes peuvent être décimées, les galaxies sont condamnées à être avalées par les singularités, mais Darkseid l’est toujours. Il est plus grand et plus puissant, de plusieurs ordres de grandeur, que la prochaine plus grande menace – si constant et fixe que sa suprématie pourrait aussi bien être l’une des lois de la nature.

Drake n’est pas si maléfique – même si nous ne devons jamais oublier qu’il aurait prévu de dévoiler son enfant en même temps qu’une sortie de baskets – mais il se sent tout aussi permanent. Comme Lindsay Zoladz l’a écrit une fois pour ce site Web, autour de la sortie de “God’s Plan”, un single médiocre qui marchait avec confiance vers le non. 1 place et y est resté pendant environ 1 000 semaines, quelque chose sur le succès de Drake semble «par défaut». Sa dernière décennie a été un chef-d’œuvre en marketing, de la vidéo «Hotline Bling» imminente GIFable, à la vidéo habilitante «Nice for What», à se lier d’amitié avec Ninja afin qu’il puisse s’infiltrer dans le monde de l’esport, jusqu’à esquiver le fondu de Pusha T avec une réunion fastueuse Degrassi. Il est au même endroit conceptuellement depuis un certain temps, et je n’ai presque rien d’autre, critique, à offrir sur son travail réel. Il est à peine intéressant pour moi, à ce stade, en tant que phénomène de célébrité. Mais je suppose que vous pourriez le lui remettre, si vous le vouliez: il y a un véritable talent artistique dans la façon dont il a navigué dans une industrie particulièrement volatile pendant plus d’une décennie. Au sens de Sun Tzu.

Alors bien sûr, alors que nous sommes tous coincés à l’intérieur à regarder nos téléphones, avec rien d’autre pour passer le temps que des chaînes DM et des défis Web, il avait sorti une danse TikTok.

“Toosie Slide” semble marginal de la même manière que “God’s Plan”, et sans aucun doute, il marchera aussi vers non. 1. Il y a une production aérée, à peine là OZ, un modeste rebond, et Drake a l’air aussi découragé que quiconque, tout en donnant des instructions sur la façon de faire une danse. J’étais ennuyé par l’équilibre syllabique maladroit du crochet – “au fond, je dis que dans tous les cas nous allons glisser, je ne peux pas laisser ce glissement de piste” – mais à la troisième écoute, j’avais évidemment appris la mélodie. C’est une belle petite chanson radiophonique pour faire le talon et pulvériser le bloc, et bientôt les vidéos #toosieslidechallenge rempliront votre page d’exploration Instagram si ce n’est déjà fait. Les montagnes peuvent s’effondrer dans la mer, les lieux de livraison d’Amazon Fresh peuvent rapidement devenir indisponibles et l’infrastructure de notre pays peut aller au pot en 21 jours, mais Drake l’est toujours.