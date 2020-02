«Bienvenue à Anfield. Ce n’est pas encore fini’

Jurgen Klopp a averti l’Atletico Madrid que le match de Ligue des champions avec son équipe de Liverpool est loin d’être terminé même si les Espagnols ont l’avantage.

L’Atletico a une avance de 1-0 au match retour grâce au tap-in précoce de Saul Niguez.

Les joueurs de l’Atletico ont célébré la victoire mais il reste encore une étape à parcourir

L’équipe de Diego Simeone était très satisfaite du résultat et a célébré avec passion ses fans après le coup de sifflet final.

Mais Liverpool a surmonté des déficits beaucoup plus importants dans son histoire, les Reds renversant un déficit de 3-0 pour battre Barcelone de Lionel Messi en demi-finale la saison dernière.

Et Klopp a suggéré qu’Atleti était dans un siège tout-puissant d’Anfield le 11 mars.

Il a déclaré à BT Sport: «C’était le combat auquel nous nous attendions, c’était l’atmosphère que nous attendions, mais j’ai adoré tant de parties de notre jeu.

Liverpool n’était pas à son meilleur mardi mais reviendra pour le match retour

“C’est la mi-temps [of the tie] et nous sommes à 1-0. Nous ne jouons pas seulement une deuxième mi-temps, nous la jouons dans notre stade qui est évidemment complètement différent de ce stade ici.

«Les défendus avec tout ce qu’ils avaient, leur défense dans la surface était incroyable. Ils ne voulaient que ce genre de résultat, 0-0 aurait été OK pour eux.

“Je ne pense pas que je dois le faire [stir up the crowd at Anfield] autant que je pense. J’espère que je pourrai être un peu plus concentré sur le jeu.

«Nos gens seront prêts, je le sais. Bienvenue à Anfield, ce n’est pas encore terminé. “

Klopp a prévenu Atleti que les choses étaient déjà terminées

Sadio Mane et Jordan Henderson sont sortis lors du match au Wanda Metropolitano, cependant, seul le capitaine est parti avec une blessure.

Klopp a révélé comment il avait enlevé Mane à la mi-temps car il avait l’impression d’être pris pour cible par les joueurs de l’Atletico.

Il a ajouté: «Sadio a joué un très bon premier semestre… ils [Atletico] je voulais seulement m’assurer qu’il avait un carton jaune.

“Il [Henderson] senti un tendon du jarret. J’espère que c’était une précaution mais je ne suis pas sûr à 100%. Nous devons voir. “

Il n’est pas clair si la blessure d’Henderson est grave ou non

