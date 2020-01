Bienvenue à Radio Row, le carnaval des célébrités du Super Bowl

Au Super Bowl, Kyle Turley est un gars du mercredi. Mercredi est le jour où Turley peut visiter la radio et maximiser ses possibilités commerciales. C’est quand il peut devenir membre de la grande publicité native du Super Bowl. Le sort de Turley ne doit pas être un gars du lundi (ne l’insultez pas) ou un jeudi (whoa, ne nous laissez pas emporter ici). C’est un gars du mercredi.

Mercredi, Turley a marché parmi les émissions de radio sportives dans une salle caverneuse du Miami Beach Convention Center.

“Connaissez-vous le Big Show?”, Lui a demandé l’homme des relations publiques Jimmy Shapiro, en faisant un signe de tête à l’ancien champion de la WWE.

“Non, je ne le sais pas”, a déclaré Turley.

Pourtant, vous ne pourriez pas blâmer Turley s’il ressentait un sentiment de parenté. Lui et le Big Show avaient été dimensionnés par les dieux de la radio sportive et avaient été jugés plus ou moins égaux. Ils étaient mercredi les gars.

L’appel de Turley aux auditeurs de radio est évident. Il est un ancien plaqueur offensif All-Pro, un chroniqueur éloquent de la brutalité du football et, comme on dit dans le biz, un «grand orateur». («Vous n’aurez pas de meilleur invité toute la semaine», a écrit Shapiro dans une presse. Shapiro a réservé Turley sur quelques dizaines d’émissions dans une période de cinq heures, lui permettant de plaisanter avec les hôtes et – surtout sur la radio – de brancher sa société CBD, Neuro XPF.

Turley était le seul ancien joueur à parler de produits liés au cannabis à la radio. Maintenant, le monde est venu à lui. “Chaque endroit où je vais”, a-t-il dit, “c’est comme,” Vous parlez aussi de CBD? “”

Dès que Shapiro a livré Turley à un spectacle appelé The Main Event, il a fait face à une petite crise. La prochaine interview de Turley a été annulée. La station avait apparemment trouvé ce qu’ils pensaient être un gars de mercredi supérieur. Être sur la radio, mais ne pas brancher quelque chose, c’est comme ne pas exister. Shapiro se précipita à travers la pièce pour trouver Turley un remplaçant.

Même si vous aimez la radio sportive, la radio semble un peu folle. C’est ce que l’homme des relations publiques, David Schull, appelle une orgie de «marketing de type contrepartie». Un athlète célèbre ou semi-célèbre ou pas du tout célèbre propose d’apparaître dans une émission. En échange, le salon accepte de brancher tout produit – cannabis, Gatorade, pilules boner – dont l’athlète parle «au nom».

Après avoir parcouru la ligne radio pendant quelques jours, je comprends maintenant qu’il a un ordre sous-jacent et une intelligence minable qui est largement méconnue. Si vous voulez voir une hiérarchie brutale de célébrités américaines, il n’y a pas de meilleur endroit que la radio.

Pour combler le trou dans le calendrier de Turley, Shapiro a d’abord approché l’hôte de quelque chose appelé The Roman Gabriel Show. “Voudriez-vous Kyle Turley à 9h30?”, A-t-il demandé. Hélas, Epuisé était complet.

Shapiro a couru devant l’ancien secondeur de l’Université d’Alabama Terrell Lewis, un gars du mercredi qui était sur sa propre tournée de radio, à la table abritant le 95.7 The Game de San Francisco. Pas de dés non plus. Maintenant, Shapiro a doublé à travers la salle, passant mercredi les gars Brian Dawkins et Anthony Muñoz, à la table de ESPN 99.1 à Sioux Falls, Dakota du Sud.

“Merde, nous avons Vinny Testaverde”, a déclaré l’hôte avec sympathie.

“Je suppose que je vais le faire manger”, a déclaré Shapiro à propos de Turley.

Quelques minutes plus tard, Shapiro revint avec un regard triomphant sur son visage. “J’en ai un!”, A-t-il dit.

Qu’obtiendriez-vous? J’ai demandé.

“C’est un podcast”, a-t-il déclaré.

Shapiro a amené Turley devant l’annonceur de Fox, Chris Myers, et Mina Kimes d’ESPN, les autres touristes de la rangée, à une table où deux gars étaient assis. Ils étaient Josh et Alex du podcast The Charity Stripe. Shapiro n’en savait pas grand-chose ni eux, mais le pod offrait une chance de laisser Turley continuer à parler et à brancher.

Turley enfila un casque. “C’est la plus grande scène au monde pour le divertissement en ce moment”, a-t-il déclaré à Josh et Alex. C’était le son apaisant d’une autre transaction radio-ligne.

Chaque invité sur la ligne radio a une place assignée dans l’univers commercial. “Vous avez un classement de puissance”, a déclaré Damon Amendolara de CBS Radio.

Les invités s’agrandissent au fil de la semaine. Donc, un gars du lundi est un ancien vivaneau des Bills qui a joué avec deux perdants du Super Bowl. Un gars du mardi est un joueur actuel de la NFL qui n’a aucun rapport avec le Super Bowl. Un gars du mercredi est, bien, Kyle Turley.

Lorsque les invités de la radio de cette année sont classés par ordre croissant d’importance, vous apercevez une véritable hiérarchie de célébrités américaines:

Lundi: L’arrière retraité Ovie Mughelli

Mardi: le receveur des Vikings Stefon Diggs

Mercredi: Philipps occupés

Jeudi: Russell Wilson

Vendredi: Dana White

Amenez un gars du lundi à la radio le jour qui lui revient et il parlera à toute la nation. Amenez-le, disons, jeudi et il se raidira. “Il n’obtiendrait aucune interview”, a déclaré Sonia Robaina Maschmeier, agente des relations publiques, qui dirigeait huit clients autour de la radio. “Il serait piétiné.”

Ces minuscules distinctions de statut ne peuvent pas être surestimées. Cette année, lorsque Jérôme Bettis s’est présenté mardi, un murmure s’est levé. Pas du tout un gars du mardi! Effectivement, Bettis est réapparu jeudi dans le polo d’une société de location de voitures, et la commande a été restaurée.

Certains invités ont tellement de bande passante pour les interviews, ou un tel désir d’attention sans fond, qu’ils deviennent des joueurs sur plusieurs jours. Cette année, Darren Rovell du Action Network est un gars du mercredi au jeudi au vendredi. Vous avez le sentiment que si la radio passait au-delà du Super Bowl, Rovell continuerait son éternel pèlerinage jusqu’au Jour du Drapeau.

Ne versez pas une larme pour l’invité de début de semaine. Les circonstances peuvent améliorer son sort dans la vie. Dans une année normale, l’ancien quart-arrière de San Francisco, Jeff Garcia, est probablement un gars du mardi. Peut-être mercredi, en tête. Mais puisque les Niners sont dans le Super Bowl, cette année, Garcia a été déployé jeudi.

Le stock d’un invité peut également chuter. Un ancien joueur de la NFL était un gars solide jeudi. Le joueur s’est présenté à la radio chaque année, faisant plus de 100 interviews. Tout le monde était fatigué de lui parler. Maintenant, c’est un gars du mercredi.

À la radio, vous pouvez observer le genre de magazines sur papier glacé échangeant des faveurs dans les années 80. Si une station accepte de réserver un gars du lundi d’un agent de relations publiques, l’agent sera plus enclin à livrer un gars jeudi à haute puissance. «Quiconque dit qu’ils ne font pas cela vous ment», a déclaré Ashley Smith Becker, agent des relations publiques, qui escortait l’ancien receveur général Greg Jennings.

Les gars du jeudi ont tendance à brancher de grandes marques nationales comme les boissons pour sportifs ou les déodorants. Les invités de début de semaine ont coupé une figure plus noble. Mughelli, qui a joué neuf saisons et fait un Pro Bowl, parlait d’un «roman graphique et d’une application axés sur les STEM». J’ai rencontré un homme du nom de Joe Lafferty, qui payait ses propres dépenses à Miami. Lafferty a subi une greffe de rein et a perdu un œil à la suite d’une infection au staphylocoque – «un borgne a tout vu», lit-on dans le communiqué de presse qu’il distribuait. Mardi matin, Lafferty s’était réservé pour 10 spectacles.

Alors que je parcourais le rang, une station de Dallas m’a demandé de m’asseoir pour un segment. Bien que je n’avais rien d’autre à brancher que ma propre existence, j’ai immédiatement accepté, car je ne suis pas plus imperméable à la flatterie qu’un ancien All-Pro. Mais en mettant les écouteurs, j’ai commencé à considérer ma place dans l’univers des médias comme je ne l’avais jamais fait auparavant. Il n’y avait plus rien à cacher. J’étais un gars du lundi.

À Washington, D.C., une contrepartie est une infraction impénétrable. Sur la radio, c’est la forme standard d’interaction humaine. «C’est beaucoup de mésaventures pour le tat», a déclaré John Mamola, directeur du programme de la WDAE de Tampa. “Je vais vous donner 30 secondes pour la prise, vous me donnez sept minutes sur le jeu.”

Sur les radios sportives – où chaque hotline est sponsorisée par un centre à faible taux de testostérone – plug-sanity n’est pas nouveau. Même ainsi, l’ampleur de la marque sur la ligne radio est surprenante. Cette année, Jason Witten a parlé au nom d’une chaîne d’hôtels. Mark Schlereth pour la cassette de kinésiologie. Lawrence Taylor pour une sorte d’images 3D qui ressemblent à ces vieilles cartes Sportflics.

“Moi-même, je suis un ambassadeur de la marque”, a déclaré l’ancien receveur des Rams Stedman Bailey (un gars du lundi-mardi-mercredi), qui branchait une autre société de CBD.

Même les journalistes sont marqués. L’année dernière, un e-mail de pitch a noté que Ian Rapoport du NFL Network était “prêt à discuter des réflexions sur le grand match de dimanche, les joueurs à regarder et les prévisions, ainsi que de parler de son obsession pour le café artisanal de Don Francisco …” Rapoport, par le chemin, était un gars du mercredi.

La radio n’était pas toujours aussi marquée. Selon le présentateur Chris «Mad Dog» Russo, la première ligne radio appropriée est apparue au Super Bowl de 1993. À la fin de la décennie, l’endroit est devenu ce que Russo appelait une «sorte de clientèle». Les agents des relations publiques apportaient des beignets pour convaincre les hôtes de trouver une place pour leurs athlètes. De nos jours, aucune incitation de ce genre n’est nécessaire.

Les stations de radio sont heureuses de manger une prise en échange d’une brosse avec grandeur. «Dan Marino passe, il fait la promotion des nouvelles pantoufles», m’a dit cette semaine Steve Cohen, un cadre de SiriusXM. «Nous n’allons pas dire non à Dan Marino. Nous sommes à Miami, pour l’amour de Dieu. “

Le plug lui-même nécessite une certaine délicatesse. Cette semaine, Dan Patrick a demandé à Saquon Barkley de lire certains de ses anciens profils de dépistage négatifs. Barkley était un peu ennuyé de les lire, alors Patrick a demandé s’il avait besoin de Old Spice – le produit que Barkley avait été envoyé pour brancher.

Idéalement pour l’hôte et l’invité, la prise ne devrait pas arrêter le segment de façon stridente. «Rod Woodson s’attaque à son arthrose» – pour citer un communiqué de presse diffusé sur la ligne – est au moins semi-organique. Barry Sanders ne parle pas de votre hypothèque – quelque chose qui s’est également produit -.

Greg Jennings (un gars du mardi) m’a dit qu’il avait une horloge à l’arrière de sa tête, comme un quart-arrière qui se sent pressé par la passe, alors il sait quand la conversation sur le football devrait se terminer et que le bouchage devrait commencer. “Si vous êtes assez chevronné, vous savez comment l’arroser quand vous en avez besoin”, a déclaré Jennings.

Non content de simples prises, les marques ont commencé à construire leurs propres temples de radio. La version de cette année comprenait un salon de coiffure Potemkin de Old Spice et un faux bar de Twitter. Lors du Super Bowl 2008, l’homme de relations publiques Brad Burke a été invité à nettoyer un espace de marque afin que Peyton et Archie Manning puissent donner une interview. Burke chassa un vieil homme errant. L’homme s’est avéré être Andy Rooney.

Un matin, j’ai été introduit dans le sanctuaire des radios de Sleep Number pour interviewer le quart-arrière des Vikings, Kirk Cousins ​​(un gars du mercredi). Au cours des huit saisons où il a joué dans la NFL, Cousins ​​a visité la radio à six reprises. Il m’a dit: «Tu le dis chaque année:« Hé, l’année prochaine, nous devons être ici en train de jouer. Nous ne voulons pas être sur la radio. “”

Pourquoi un joueur passerait-il une journée de sa saison morte à faire plaisir aux journalistes curieux? La réponse est de l’argent. “Aucune infraction, mais ce n’est pas à qui ces gars veulent parler”, a déclaré Smith Becker. “Vous voulez parler aux gens de la façon dont votre infraction a sucé?” Votre gars du mardi moyen peut faire apparaître cinq chiffres sur une ligne radio et brancher un produit. Un gars du jeudi peut obtenir six chiffres.

Avant son effondrement raciste, «Papa» John Schnatter a distribué des pizzas pour se faire réserver à la radio. Un an, Jason Barrett, qui était directeur de programme à St. Louis, n’a pas laissé Schnatter sur les ondes de sa station parce que Domino était un sponsor. Quelque temps plus tard, Barrett a reçu un appel disant que Papa John voulait acheter un tas de publicités. La ligne radio fonctionnait comme prévu.

Ne pensez pas que les radios sportives restent les bras croisés pendant que les grandes marques se remplissent d’air avec des bouchons. Les stations ont également leur propre forme de jiu-jitsu commercial. “Cela augmente vraiment la cote Q de l’émission cette semaine-là quand vous avez toutes ces personnes au hasard”, a déclaré Bob Fescoe, un animateur du matin de Kansas City.

Si elles sont obligées de prendre en charge la prise d’un athlète, les stations de radio insisteront sur quelques-unes des leurs. Cette semaine, lorsque Turley est passé à la table de la WDAE pour une interview, la station lui a pris une photo, a giflé son logo et a publié la photo sur son fil Instagram. Certaines stations ont remis à Turley les produits de leurs sponsors – une bouteille de sauce barbecue, par exemple – et ont pris une autre photo. Appelez cela la prise inversée.

Pour un invité de haut niveau comme Rovell, le compromis peut être encore plus frappant. Shapiro m’a dit: “Je ne dirai pas le nom, mais même un gars de CBS me dit:” Pensez-vous que Rovell va tweeter que nous parlons ensemble? “Il a peut-être 60 000 ou 70 000 followers sur Twitter, Rovell a 2 millions. »Ainsi, l’hôte obtient une prise de l’invité.

Radio Row offre aux journalistes un pouvoir rare sur les athlètes célèbres, simplement parce qu’il y a tellement de choix. “Nous avions Gronk il y a quelques années”, a déclaré Al Dukes, le producteur de Boomer et Gio de WFAN. “Nous avons pensé, Oh, il va être génial. Nous n’avons rien retiré de lui. Ce fut un choc pour moi que Gronk était ennuyeux et ennuyeux. »

Et pourtant, les agents de relations publiques doivent garder les hôtes heureux ou la vanité se désagrège. Comme un agent des relations publiques m’a dit: “C’est un groupe de nerds, mais ils ont des souvenirs.”

Les spectacles nationaux, comme celui de Jim Rome, peuvent réserver de grands invités à n’importe quel jour de l’année. Leur présence concerne quelque chose de différent. Don Martin, un cadre de Premiere Networks, qui distribue Fox Sports Radio, a fait des gestes aux tables pleines de stations locales. «Tous ces gens là-bas et tous ces gens là-bas? Ce sont nos clients. »

Grâce aux compressions budgétaires, les stations remplacent lentement leur programmation locale par des émissions souscrites. “Quand ils doivent réduire un peu leur taille, je veux qu’ils pensent, Oh, merde, ces gars de Fox savent ce qu’ils font …”, a déclaré Martin. «Notre travail consiste à nous assurer que nous avons des gens meilleurs qu’ils ne peuvent se le permettre.»

Au-delà de ses propriétés évidentes, la radio est un beau ballet commercial. “Si vous regardez, vers le quart d’heure, tout le monde bouge”, a expliqué Ivan Sokalsky, qui avait trois clients de suite.

La ligne radio a des propriétés régénératrices. Des joueurs qui ont peut-être glissé à travers les fissures de la mémoire, comme Warren Moon ou l’ancien Packer Jerry Kramer, étaient bien vivants cette année. En novembre, Cris Carter a quitté FS1 dans des circonstances mystérieuses. Cette semaine, Carter s’est réinventé en tant que gars du mercredi.

Après cinq heures à humour les Josh et les Alex du monde, Kyle Turley touchait à la fin de sa propre tournée en tant que gars du mercredi. Shapiro a pointé Turley vers la barre Twitter, où son dernier acte commercial serait de regarder dans une caméra et de répondre à des questions comme: “Quel est votre compte préféré à suivre?”

J’ai demandé à Turley: “Quelle est l’astuce pour survivre à la radio?”

“Weed”, a-t-il dit.

