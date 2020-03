Big Contract de Romo, First Take’s Rise, Biden’s Comeback et le Coronavirus avec Bryan Curtis et Jason Gay

The Sports Repodders revient alors que HBO et Bill Rmons de The Ringer sont rejoints par Bryan Curtis et Jason Gay de WSJ pour discuter des rumeurs d’Al Michaels à ESPN, des accords sur les droits TV, du gros contrat CBS de Tony Romo, du prochain grand diffuseur sportif, de la légitimité retrouvée de First Prenez, la décision d’ESPN d’annuler High Noon, le coronavirus (COVID-19) et son impact sur le sport, les élections de 2020, et plus encore!

