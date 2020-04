Bill Belichick a filmé un discours vidéo Covid-19 depuis sa maison

Les crises peuvent nous montrer différentes facettes des gens. Bill Belichick semble être le type de personne qui préfère vivre dans l’isolement social même lorsqu’il n’y a pas de pandémie mondiale, notoire car il a donné des conférences de presse brusques et brèves avant de s’éloigner des journalistes.

Mercredi, il s’est assis devant une caméra dans ce qui semble être son bureau et a parlé pendant une minute et 16 secondes – un véritable flibustier selon les normes belichickiennes – de la pandémie de coronavirus.

Il a salué les travailleurs médicaux comme «champions et guerriers». Il a qualifié Covid-19 d ‘«adversaire difficile» et a imploré tout le monde de faire preuve de «travail d’équipe, de discipline et d’engagement» pour le combattre. Essentiellement, il a prononcé un discours de mi-temps pandémique, avec tout le charme et le charisme de marque qu’il pouvait rassembler.

Autrement dit, il a intensifié sa personnalité un tic au-dessus de «carton», et honnêtement, j’apprécie l’effort. Belichick est un homme incroyablement réussi et influent, et ses paroles ne peuvent qu’encourager les Américains à pratiquer une distanciation sociale intelligente. Surtout compte tenu de la façon dont certains de ses amis ont géré les messages pendant la pandémie.

Alors s’il vous plaît, même si vous n’êtes pas un fan des Patriots, écoutez l’homme. “Continuons à enchaîner les bons jours ensemble et nous y arriverons.”