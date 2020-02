Bill Belichick a posé pour une photo épique à la plage de Gronk

Bill Belichick et les New England Patriots ne jouent pas dans le Super Bowl cette année, mais l’entraîneur a quand même pu se rendre à Miami et s’amuser avec l’un de ses anciens joueurs vedettes – Rob Gronkowski.

Belichick, qui a mené les Patriots au Super Bowl au cours de chacune des trois dernières saisons, a fait le tour des partis à Miami samedi et il semblait que lui et sa petite amie, Linda Holliday, avaient un week-end reposant au Super Bowl pour changer.

Cette photo de Belichick à la plage de Gronk est trop bonne. L’entraîneur a abandonné son sweat à capuche pour une chemise colorée et a semblé aimer traîner avec des stars de la WWE:

Ce regard sur son visage crie juste qu’il passe un bon moment, non?

Voici un aperçu complet de sa garde-robe décontractée:

Belichick avait aussi quelques-uns de ses anneaux du Super Bowl avec lui:

Oui, Belichick semble bien se débrouiller avec ne pas jouer dans le Super Bowl cette année.

.