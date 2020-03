Bill Belichick répond au départ de Tom Brady des Patriots

Bill Belichick a répondu à Tom Brady quittant les New England Patriots avec une longue déclaration reconnaissant ses compétences et son engagement.

Mardi matin, Brady a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il quittait les Patriots après 20 saisons.

Bien que la décision ne soit pas totalement inattendue, elle est toujours surprenante.

Le joueur de 42 ans portera certainement un nouvel uniforme lors de la saison 2020-21.

Déclarations du président-directeur général de #Patriots, Robert Kraft, et de l’entraîneur-chef Bill Belichick sur la carrière des Patriots de Tom Brady: https://t.co/DFmmbzAIdo pic.twitter.com/flVpDFB4HJ

– New England Patriots (@Patriots) 17 mars 2020

“Tom n’était pas seulement un joueur qui a adhéré à notre programme”, a déclaré Belichick.

«Il était l’un de ses créateurs originaux. Tom a vécu et perpétué notre culture. Au quotidien, il était un toniste et un élévateur de barres. Il a remporté des championnats au cours de trois de ses quatre premières années sur le terrain et au cours de trois de ses six dernières saisons avec nous, tout en participant à des championnats dans la plupart des saisons entre les deux.

«C’est un mérite pour la cohérence de Tom et ce qui le sépare. Il ne s’est pas contenté de jouer. Il n’a pas seulement gagné. Il a remporté des championnats à maintes reprises. »

Belichick a également cherché à aborder l’idée que sa relation avec Brady était devenue difficile.

«Tom et moi aurons toujours une excellente relation basée sur l’amour, l’admiration, le respect et l’appréciation. Le succès de Tom en tant que joueur et son caractère en tant que personne sont exceptionnels.

“Rien à propos de la fin de la carrière de Tom’s Patriots ne change à quel point il était insondable de spectaculaires. Grâce à sa compétitivité et sa longévité incessantes, il a gagné l’adoration de tous et sera célébré pour toujours. Ce fut un privilège d’entraîner Tom Brady pendant 20 ans. »

L’entraîneur-chef des Patriots a ensuite souligné que Brady a été en mesure de choquer le monde depuis le début de sa riche carrière.

“Les exemples de la grandeur de Tom sont illimités, remontant même avant qu’il ne soit repêché”, a-t-il poursuivi.

“Nous avons vu comment il s’est préparé quand il ne jouait pas, comment il a joué quand il en a eu l’occasion, ce qu’il a fait pour s’améliorer continuellement, son leadership, son état d’esprit, l’exemple qu’il a donné et, bien sûr, la personne qu’il est. Je suis extrêmement reconnaissant de ce qu’il a fait pour notre équipe et pour moi personnellement. »

Belichick a ensuite clos les choses en réglant le débat une fois pour toutes et en qualifiant Brady de meilleur quart-arrière de tous les temps.

«Parfois, dans la vie, il faut du temps pour passer avant d’apprécier vraiment quelque chose ou quelqu’un, mais cela n’a pas été le cas avec Tom. C’est une personne spéciale et le plus grand quart-arrière de tous les temps. »

Brady choisirait entre les Chargers de Los Angeles, les Buccaneers de Tampa Bay et les Dolphins de Miami pour quelle équipe il voudrait jouer la prochaine fois.

