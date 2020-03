Bill du Kansas répond lui-même à son poste de coach

L’entraîneur-chef du Kansas, Bill Self, a récemment répondu aux rumeurs selon lesquelles il serait candidat au poste d’entraîneur-chef des San Antonio Spurs.

Bien que les Jayhawks aient l’air bien à l’approche de March Madness, beaucoup se demandent si Self a les yeux sur quelque chose de plus grandiose.

À savoir, supplanter Gregg Popovich comme entraîneur-chef des Spurs.

Ce n’est un secret pour personne que Popovich approche de la fin de sa course avec San Antonio. Les départs à la retraite de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker ont indiqué que la fin était proche.

Pendant une brève seconde, il semblait que Popovich pourrait avoir un deuxième coup sur un titre avec Kawhi Leonard, mais évidemment, cette relation n’a pas fonctionné.

Actuellement, les Spurs ont entre 25 et 34 ans et occupent la 12e place de la Conférence Ouest.

Bill Self sur les spéculations des Spurs: “Je ne vais pas être le prochain entraîneur des Spurs de San Antonio.” https://t.co/68pEmi368J

– Jeff Goodman (@GoodmanHoops) 3 mars 2020

Il y a quelques mois, l’analyste de basket-ball universitaire ESPN Seth Greenberg a prédit que Self remplacerait finalement Popovich quand tout aurait été dit et fait. Il a décrit le déménagement comme une «transition transparente» en grande partie en raison de sa relation étroite avec le PDG R.C. Buford.

Buford et Self étaient colocataires à Oklahoma State et Buford était un garçon d’honneur au mariage de Self.

Cela étant dit, Self n’a toujours manifesté aucun intérêt à sauter du navire à San Antonio.

Cette semaine, lors d’une conversation avec Jeff Goodman et Rob Dauster du Stadium, il l’a fait à nouveau avec force.

“Je ne vais pas être le prochain entraîneur des Spurs de San Antonio”, a-t-il déclaré.

Popovich et San Antonio ont convenu d’un contrat de trois ans l’année dernière, mais les deux parties semblaient le faire, étant entendu que Popovich était peu susceptible de purger toute sa peine.

Lorsque Popovich se retire finalement, il semble que Self ne sera pas le type à prendre sa place.

