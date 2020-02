Bill Murray a raté le putt et a réagi de façon hilarante

Bill Murray améliore tout.

Son apparence améliore un film, un tournoi de golf et, espérons-le, un blog de sport. La star de cinéma travaillait sur sa tournée à Pebble Beach pour le Pro-Am dimanche, et il semblait frustré après un putt raté. Murray s’est approché du ballon toujours en mouvement et l’a tapé vers le trou, ce qui a entraîné une violation. Clairement imperturbable face à sa propre violation des règles, Murray est sorti du green et a retourné son club à son sac pour célébrer. Au milieu des huées et des cris des spectateurs, Murray a fait un sourire à la scène idiote.

Si seulement il portait la tenue rose de samedi – plutôt que sa tenue verte de dimanche. Le butin de samedi (dans l’image ci-dessus) semblait correspondre à l’attitude de dimanche.

