Bill Self a truqué Jayhawks après avoir remporté le titre Big 12

Les Jayhawks du Kansas, n ° 1, ont remporté le championnat de la saison régulière des Big 12 avec une victoire de 66 à 62 sur Texas Tech samedi à Lubbock.

Ils avaient déjà au moins une part du titre de la conférence après avoir battu TCU mercredi. Et en fait, leur championnat a été sécurisé avant la fin de leur match contre les Red Raiders, grâce à la défaite de Baylor n ° 4 contre la Virginie-Occidentale plus tôt dans la journée.

L’entraîneur Bill Self a décidé de s’amuser un peu avec les joueurs avant le début de leur célébration d’après-match. Alors qu’il entrait dans les vestiaires des Jayhawks où les joueurs l’attendaient, il souriait mais était calme.

“Très bien, personne ne saute”, a-t-il dit à l’équipe. “Non je suis fatigué.”

Le laissant s’enfoncer un instant, Self révéla rapidement qu’il plaisantait, et lui et ses joueurs, enfin, sautèrent.

Contre Texas Tech, le gardien Devon Dotson a mené l’offensive des Jayhawks avec 17 points, tandis que le centre Udoka Azubuike avait 15 points et 11 planches.

Avec une saison régulière aussi forte, il est pratiquement garanti que le Kansas sera une tête de série n ° 1 du tournoi NCAA.

.