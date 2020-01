Bill Self appelle la bagarre du Kansas-Kansas State immature, égoïste

Les suites du match Kansas-Kansas State mardi soir à Lawrence sont rapidement devenues laides et gênantes pour les deux programmes. Juste au moment où le temps passait sur la victoire des Jayhawks 81-60, une bagarre a éclaté avec les deux bancs qui se sont précipités et ont aggravé la situation, se déplaçant du terrain et dans les tribunes sous l’un des paniers.

Avec le Kansas remportant clairement celui-ci, l’attaquant de deuxième année Silvio De Sousa dribblait le chronomètre vers le milieu de la zone lorsque le gardien de première année du Kansas State DaJuan Gordon a volé le ballon avec environ quatre secondes à jouer. Il a essayé de faire un lay-up de dernière seconde, mais De Sousa l’a rattrapé, a bloqué le tir et a envoyé Gordon au sol.

De Sousa s’est ensuite tenu au-dessus de Gordon, qui était toujours au sol, pendant quelques secondes, et soudain, ils ont été encerclés par leurs équipes pour une bagarre totale.

Des dizaines de personnes étaient dans le mélange, certains entraîneurs adjoints n’ayant pas réussi à rompre les choses, et à un moment donné, De Sousa avait un tabouret au-dessus de sa tête comme si c’était la WWE avant qu’il ne lui soit finalement retiré.

L’entraîneur du Kansas, Bill Self, avait espéré parler du gardien de première année Christian Braun, qui avait marqué 20 points sur le banc lors de la victoire de la rivalité. Mais cela a changé avec la mêlée à la fin.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réagit aux bagarres ou aux combats dans le basket-ball universitaire et ce que le grand public devrait en penser, Self n’a pas hésité, disant après le match:

“Évidemment, c’est une gêne. Ce n’est pas quelque chose dont vous seriez fier. Ce qui s’est passé, c’est absolument aucun signe de ténacité. C’est un signe d’immaturité et d’égoïsme plus que de ténacité. Donc, si j’étais un fan qui regarde, évidemment, selon votre point de vue, il n’y aurait rien à ce sujet qui m’inciterait à vouloir regarder plus.

“Au moins d’après ce qui s’est passé ce soir, je ne vois rien de positif. Nous avons vu des choses comme celle-ci se produire ailleurs, et cela attire certainement l’attention. Et vous, c’est l’exception et non la règle, mais quand même, c’est inexcusable. Ces choses ne peuvent pas arriver. Cela n’a rien à voir avec la concurrence. Ce sont des motifs égoïstes pour expliquer pourquoi cela a eu lieu à la fin. »

Self a expliqué aux journalistes qu’il avait vu des rediffusions vidéo du combat avant sa conférence de presse, ajoutant qu’il devait en voir plus avant d’avoir une image complète de ce qui s’était passé. Cependant, il a dit qu’il était là quand De Sousa avait un tabouret au-dessus de sa tête:

“Peu importe ce qui s’est passé, c’est une image terrible et il y aura certainement des conséquences pour cela.”

MISE À JOUR: Le Kansas a suspendu indéfiniment De Sousa mercredi.

Self n’a pas non plus aimé la façon dont la bagarre s’est répandue dans les gradins. Il a dit qu’il n’avait entendu parler d’aucun fan blessé dans l’incident – bien qu’il ait reconnu qu’il n’était pas la bonne personne à demander.

«C’est arrivé dans les sièges pour handicapés. Donc au moins si vous allez faire quelque chose, au moins, prenez-le sur le terrain ou quoi que ce soit. C’est ridicule qu’ils entrent dans les tribunes. “

De Sousa bloquer le tir de Gordon était “un jeu équitable”, a déclaré Self, mais il a ajouté que “quelle que soit la façon dont il avait commencé, ce n’était pas une façon pour les hommes matures d’agir”.

Il a également déclaré qu’une fois qu’il aura compris qui a fait quoi, ses joueurs seront réprimandés:

«Ce fut un embarras de notre part pour le rôle que nous y avons joué, et il y aura des conséquences que je suis sûr que j’annoncerai pour ce rôle dès que je serai en mesure de l’étudier et de comprendre tout le monde. de celui-ci. “

Après que les choses se soient calmées, les officiels ont déterminé qu’il restait encore une seconde au chronomètre, a déclaré Self, et a donné à De Sousa une technique moqueuse et a éjecté tout le monde sur les bancs des deux équipes.

