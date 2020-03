Bill Simmons sur la fin de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par le cousin Sal pour discuter de la fin d’une époque: Tom Brady a confirmé qu’il quittait les New England Patriots. Ils discutent également de quelques métiers de la NFL, dont Stefon Diggs pour les Buffalo Bills, DeAndre Hopkins pour les Arizona Cardinals, David Johnson pour les Texans, les signatures QB, Parent Corner et plus encore (2:57). Puis, en l’honneur du départ du GOAT, Bill lit un article qu’il a écrit en 2001 avant le tristement célèbre match éliminatoire divisionnaire des Patriots-Raiders AFC, décrivant le long et triste chemin vers ce qui allait devenir la dynastie des Patriots (54:45).

