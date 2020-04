Bill Withers était un Everyman avec une empathie super-héroïque

Vous pouvez voir le seau à lunch de Bill Withers juste sur la couverture de son premier album de 1971, Just As I Am, dans un portrait sincère – le jean bleu, le mur de briques, le sourire affable – pris lors de sa pause déjeuner à l’avion. usine. «Mes collègues se moquaient de moi», se souvient-il à Rolling Stone en 2015, environ quatre décennies plus tard, peu de temps avant son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. “Ils pensaient que c’était une blague.”

Superposé à ce mur de briques se trouvait une grande partie de la liste des titres de l’album: “Ain’t No Sunshine”. “Harlem.” “Grandma’s Hands”. “J’espère qu’elle sera plus heureuse.” Hilarant. Faire carrière, définir le genre. Les genres, vraiment. Tout ce que vous devez savoir sur la soul, ou le R&B, ou l’or chanteur-compositeur moelleux, ou les années 70, ou la Californie, ou l’empathie humaine de base, vous pouvez apprendre de la façon dont il chante la phrase que je connais 26 fois d’affilée (il y a un Reddit fil) au milieu de «Ain’t No Sunshine», une galaxie d’émotions distincte née à chaque répétition. Né à Slab Fork, en Virginie-Occidentale, et déjà dans la trentaine (un poste de neuf ans dans la Marine en tant que mécanicien d’aéronef, largement passé à installer des toilettes, était déjà derrière lui), il était un colosse de l’âme à partir de ce moment, défini comme autant par son aisance que par ses efforts, et autant par son absence que par sa présence insondable et chaleureuse.

Bill Withers est décédé cette semaine, à 81 ans, de complications cardiaques, a annoncé vendredi sa famille. En tant que chanteurs pop de toute persuasion ou de tout tempérament, personne ne l’a fait mieux, et absolument personne ne l’a fait avec plus de désinvolture, ou a imprégné le mot ouvrier d’une grâce plus surnaturelle.

En 1972, pour clarifier que la renommée ne l’avait pas forcément poussé à jeter son seau pour le déjeuner, il a appelé son prochain album Still Bill, et c’est celui avec “Qui est-il (et qu’est-ce qu’il est pour vous)?” et “Use Me” et “Lean on Me” dos à dos. Vous ne parlez pas, n’écrivez pas ou ne pontifiez pas des chansons comme celle-ci. C’est une question de respect. Qu’avez-vous besoin de moi pour vous parler de “Lean on Me”? Qu’y a-t-il à dire sur sa chanson de protestation pacifique de la guerre du Vietnam “I Can’t Write Left-Handed”, mieux capturée sur Bill Withers Live de Carnegie Hall en 1973, qui n’est pas communiquée la première fois qu’il beugle le titre, et vous fait imaginer , à travers la férocité et la résignation de sa voix seule, comment vous sentiriez-vous si vous donniez votre bras droit pour votre pays? Toute la douleur et la colère de la dissolution de son premier mariage sont là sur les justments alarmants de 1974. Jusqu’à présent, il s’agit d’une période de quatre ans. Une durée de vie. Un canon.

Mais ce n’est pas du tout, très clairement, le travail d’un super-héros inconnaissable. “Il est le dernier Afro-Américain Everyman”, a déclaré Questlove à Rolling Stone en 2015, se lamentant que l’album de retour au gala Withers ne le laisserait jamais produire. «Le saut vertical de Jordan doit être plus élevé que tout le monde. Michael Jackson doit défier la gravité. De l’autre côté de la médaille, nous sommes souvent considérés comme des animaux primitifs. Nous atterrissons rarement au milieu. Bill Withers est ce que les Noirs ont de plus proche d’un Bruce Springsteen. »

Et comme pour Springsteen, les conneries de l’industrie du disque sont une partie importante de l’équation, avec toutes les conneries imaginables. («Je suis un homme noir de 77 ans», a déclaré Withers à Ben Sisario du New York Times en 2015, «et j’ai eu des expériences de type noir de 77 ans.») À partir de 1975, il a toujours a eu des succès, et des plus importants, dont le joyeux discret «Lovely Day» de la ménagerie de 1977 et la sensuelle collaboration de Grover Washington Jr. des années 1980 «Just the Two of Us». Mais à ce moment-là, il avait changé de maison de disques et avait subi un bref passage avec un manager dont il avait plus tard comparé la tutelle à un «lavement à l’essence», et avait indigné de la part d’un directeur de la doofy suggérer de couvrir «Dans le ghetto» d’Elvis Presley. . ”

En aucune façon. «Cette entreprise m’est venue dans la trentaine», a déclaré Withers à Rolling Stone. «J’ai été socialisé comme un gars ordinaire. Je n’ai jamais senti que je le possédais ou qu’il m’appartenait. »

Cet article de 2015, écrit par Andy Greene, est incroyable: il a été publié 30 ans après Withers, mais a disparu après la sortie de Watching You Watching Me, un peu trop lisse de 1985, et le titre est «The Soul Man Who Walked Away», et le la ligne la plus drôle est: «Je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’il fait toute la journée», explique sa femme, Marcia. “Mais il fait beaucoup de choses sur son iPad.” “Le type pourrait être sûr:” Cette conversation est nul “, a dit Withers à la critique pop new-yorkaise Sasha Frere-Jones, mi-interview, après” Just the Two of Us “. était venu. “Je vais prendre une douche.” Mais la détresse était inhérente au charme et à la grandeur de chaque homme.

Je ne peux que recommander vivement le discours d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll 2015 de Bill Withers – dans lequel il crie Joan Jett, Beck et Miley Cyrus – assez. Cinq premières lignes:

5. [Recalling the Just As I Am sessions, and lamenting that he now has to describe many of its key players as “late.”] «Booker T. [Jones] m’a gentiment guidé à travers ce premier album, en utilisant des grands comme Al Jackson – tard. Duck Dunn – en retard. Stephen Stills – non, il est toujours là. »

4. “Être un vieil homme, parfois vous êtes trop bruyants:” Je dois aller aux toilettes. “”

3. «Cela doit être la plus grande réunion des AA dans l’hémisphère occidental.»

2. «Je regarde beaucoup de juge Judy. Je ne suis pas dehors. “

1. «En bout de ligne, vérifiez-le. Stevie Wonder connaît mon nom et le frère vient de me mettre au Temple de la renommée. »

Comme pour toutes les intronisations au Rock Hall, un jam all-star suit, mais comme avec relativement peu d’inductions au Rock Hall, l’intronisé lui-même fait très peu de chant ou de performance: Withers est plutôt content de se pencher de près tandis que Wonder souffle à travers “Ain’t No Sunshine », ou se cachent derrière John Legend pour une grande partie de« Lean on Me ». Il y a quelque chose d’un peu comme Dave Chappelle dans la façon dont Withers a disparu au milieu des années 80 et a esquivé par défi tous les manigances habituels de la tournée de nostalgie par la suite. “J’ai probablement quelques trucs qui traînent”, a-t-il taquiné NPR en 2015, se référant à son home studio. “C’est comme, juste parce que votre chien ne mord pas le facteur ne veut pas dire qu’il n’est pas encore un chien, vous savez?”

Mais cette course de 2015 dirigée par Rock Hall était tout ce qu’il nous restait, bien que même plus tard dans la vie, Withers était toujours capable de surgir pendant une seconde et de livrer une explosion concentrée d’humilité super-héroïque surprenante. Il y a une scène incroyablement émouvante dans le documentaire de 2009 Still Bill, réalisé par Damani Baker et Alex Vlack, dans lequel Withers, qui bégaie comme un enfant, rend visite à un groupe de théâtre de New York dédié aux enfants qui bégaient et s’ouvre dans un manière aussi pure et déchirante et réconfortante que n’importe laquelle de ses chansons. “C’est presque comme des empreintes digitales”, leur dit-il. «Nous avons chacun notre propre style de bégaiement, ce qui nous rend uniques. Je me suis vraiment identifié aux gens qui s’arrêtent à leur nom. »

Il mentionne une fête à laquelle il est allé récemment, pleine de personnes célèbres qu’il connaissait et qui le connaissait, bien que ses propres luttes aient refait surface:

Et je suis allé voir ce gars, et mec, je suis resté coincé. Et ça m’a rappelé des souvenirs, car il y avait une femme avec lui, et elle a commencé à rire. C’était de la peur. Peur de la perception de l’auditeur. Cette peur qui nous fait craindre au moment d’essayer de parler. Cela nous arrête. L’une des façons de gérer la peur est d’approcher les gens avec un pardon préparé. Nous devons être plus civils que la plupart des gens que nous rencontrerons.

Withers essuie ses larmes à ce stade. «Le fait que les gens ne m’aient pas beaucoup compris m’a peut-être aidé à attendre un peu, où je peux étendre quelque chose qui ne m’a pas été donné», conclut-il. “Et je pense que cela fait de vous une personne beaucoup plus grande.” Tout ce que je peux vous dire à propos de “Lean on Me” ou “Stories” ou “Harlem” ou “Make Love to Your Mind” ou tout le reste, c’est qu’ils vous approchent avec un pardon préparé. Ils vous rencontrent au niveau de votre propre indignité. Et puis ils vous élèvent bien au-dessus.