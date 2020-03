«Billy Gilmour me rappelle Roy Keane – il est tellement tenace», déclare Tony Cascarino après que l’adolescent de Chelsea brille dans la victoire de la FA Cup contre Liverpool

Tony Cascarino a rejoint la symphonie de louanges de la starlette de Chelsea Billy Gilmour, affirmant que sa brillante performance contre Liverpool lui rappelait l’ancien coéquipier Roy Keane.

Le patron de 18 ans a remporté la victoire 2-0 mardi à Stamford Bridge alors que les Bleus éliminaient les champions de Premier League élus en FA Cup, et il a été à juste titre nommé homme du match.

Le diplômé de l’Académie des jeunes Rangers n’a été promu au sein de l’équipe senior de Chelsea que de façon permanente il y a trois semaines, après avoir disputé six matches avec le club de Londres jusqu’à présent.

. – .

Billy Gilmour n’a pas hésité à rester coincé dans les gros canons de Liverpool

Mais vous n’auriez pas deviné de son affichage, qui dès les premiers instants l’a vu voler dans les plaqués, suivre le rythme des attaquants rapides de Liverpool et conduire le ballon dans des zones dangereuses.

Bien que l’accent ait été mis sur la chute spectaculaire de la forme de Liverpool, après avoir perdu trois de ses quatre derniers matchs, l’as a également fait l’éloge de l’écossais Gilmour.

Alan Shearer a déclaré qu’il était «absolument magnifique», le buteur Ross Barkley a salué sa performance «brillante» comme «pas une surprise», tandis que Frank Lampard l’a salué comme «impeccable».

Et Cascarino a également salué le jeune et dit que la performance de Gilmour lui a rappelé une certaine légende de Manchester United et de la République d’Irlande.

“Il a été projeté au fond et a absolument nagé, il n’a eu aucun problème”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea au Sports Breakfast.

«Au cours des 15 premières minutes, il a simplement établi la norme pour le match, se contentant de monter, ayant cette conviction intérieure et dictant le rythme du milieu de terrain.

“Sans vouloir aller au-dessus, parce que je suis aussi coupable que tout le monde de faire ça et d’être excité par ce que vous voyez, mais je me souviens que Keane était très similaire à cet âge.

«Roy Keane a exigé le ballon, il était un footballeur intrépide.

. ou concédants de licence

La ténacité et l’audace de Billy Gilmour sur le ballon contre Liverpool ont rappelé à Tony Cascarino son ancien coéquipier de la République d’Irlande Roy Keane

“Quand je l’ai vu pour la première fois à Nottingham Forest, puis quand il est entré dans l’équipe d’Irlande, Roy a juste aimé avoir le ballon, il l’a exigé,” donnez-le-moi “.

«Billy Gilmour a fait ça. Roy était tenace et Billy Gilmour l’a également montré hier soir.

«Keane était un peu plus âgé quand il est venu d’Irlande pour la première fois, mais si je compare cela à ce que je vois d’un jeune de 18 ans, Roy avait cette ténacité dans son jeu où il voulait juste le ballon et n’a jamais esquivé quoi que ce soit.

“C’est ce que Gilmour a fait hier soir.”

Le patron des Blues, Lampard, a fait remarquer que Gilmour est «petit par sa taille mais énorme par son talent» après sa remarquable démonstration contre Jurgen Klopp.

Il a montré chacun des joueurs de Liverpool dans une performance aussi effervescente que les Reds était bâclée et terne.

LIRE: Jurgen Klopp n’est pas inquiet de l’effondrement de Liverpool malgré la sortie de la FA Cup

. – .

Billy Gilmour a été nommé homme du match à son deuxième départ de la saison pour Chelsea

Et même si Klopp avait un certain nombre de ses joueurs clés manquants – il a fait sept changements – et n’était clairement pas à son meilleur, Lampard insiste sur le fait que Gilmour est plus que prêt à concourir au plus haut niveau chaque semaine.

“J’ai une confiance absolue en Billy”, a déclaré le patron de Chelsea.

«Je me souviens quand il est entré pour la première fois contre Sheffield United, nous avons fait match nul et les gens ont interrogé cet enfant qui ressemble à un adolescent de 15 ans. Je me souviens que quelqu’un m’a dit cela individuellement.

“Mais je n’ai aucun problème avec lui parce que s’il est de petite taille, il est énorme en personnalité et aussi énorme en talent.

«Pour moi, pour un milieu de terrain, j’ai beaucoup de questions.

«Voulez-vous recevoir le ballon dans toutes les positions, à tout moment? Oui, il le fait. Voulez-vous faire des angles, pouvez-vous choisir le bon passage? Oui, il le fait généralement. Allez-vous mettre le pied? Oui, il le fait.

L’affirmation de Jason Cundy selon laquelle «chaque club de Londres veut être Chelsea» suscite une réaction incroyable d’Adam Catterall!

«Il fait toutes les bonnes choses et il est humble. Toute sa famille était ici ce soir, je pense que son nan et son grand-père étaient descendus d’Écosse.

«Et quelle performance; pas seulement en tant que jeune entrant dans l’équipe, c’est un niveau – il a joué comme un joueur de haut niveau face à des joueurs de haut niveau. C’était donc une excellente performance.

«Billy a montré aujourd’hui qu’il était absolument à l’aise à ce niveau. S’il peut jouer comme il a joué ce soir, il peut se faire entrer et contourner l’équipe maintenant.

«La raison pour laquelle il est récemment passé de l’académie au team building, pour s’entraîner avec nous tout le temps, est à cause de la qualité de joueur qu’il est.

“Il ne s’est fait aucun mal ce soir avec une performance immaculée, une performance brillante.”

Écoutez un extrait de Tony Cascarino sur talkSPORT, ci-dessus…

.