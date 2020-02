Billy Sharp et John Lundstram sur la cible alors que Sheffield United passe à deux points de Chelsea avec une victoire de retour à Bournemouth

Sheffield United a réduit l’écart à la quatrième place de Chelsea à seulement deux points alors qu’ils venaient de derrière pour battre Bournemouth en difficulté 2-1 dimanche après-midi.

Callum Wilson avait donné l’avance aux visiteurs dans les 15 premières minutes avec son deuxième but lors de ses trois dernières apparitions en Premier League.

Mais les Blades sont entrés dans le niveau de la pause, après que le vétéran roi des buts Billy Sharp ait poussé la maison à bout portant dans le temps d’arrêt – marquant son premier but depuis le premier jour de la saison.

Le skipper, dont le but précédent était également venu contre Bournemouth, a trouvé de la place au poteau arrière et s’est installé à la maison pour déclencher un pandémonium à Bramall Lane.

Et le retour a été complet avec six minutes restantes alors que John Lundstram a marqué son premier but depuis novembre dernier, montrant de grands pieds pour se placer dans une position de buteur avant de tirer le ballon à la maison après Aaron Ramsdale.

PLUS À VENIR…

