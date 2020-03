«Binge Mode» remporte le support ultime de podcast

C’est une victoire consécutive pour le «mode frénésie».

Le podcast Ringer, qui plonge profondément dans les séries télévisées et cinématographiques populaires, a de nouveau tourné la table, battant The Pat McAfee Show lors d’une finale qui a vu plus de 100 000 votes exprimés.

“Binge Mode” a également remporté le bracket l’année dernière, ce qui rend la décision du comité de sélection de leur donner un 3 graines encore plus sidérant. Interrogé à ce sujet, le président du comité, qui est moi, ne pouvait que proposer à nouveau l’explication qu’il avait oublié le “mode Binge” lors de la première création du support, puis qu’il était trop paresseux pour revenir en arrière et changer les deux premières graines de la culture. / Région comique.

C’était un oubli, mais qui a alimenté le «mode Binge» pour donner une performance que personne ne croit en nous pour les âges et remporter sa deuxième victoire consécutive dans le concours annuel.

Les hôtes ont fait leur part pour rallier leurs fans:

Félicitations au «mode frénésie».

