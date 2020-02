«Binge Mode: Star Wars»: Dark Vador: A Character Study / The Farewell

Lucasfilm

Mal et Jason analysent l’archétype du méchant Dark Vador en explorant sa vie, ses leçons et son héritage. Ils examinent les premiers jours de Vader, répertorient huit des meilleurs moments de Dark Vador et décernent la Médaille de la bravoure au créateur du personnage emblématique. Le plus: nos dernières réflexions en disant au revoir à la franchise Star Wars… pour l’instant.

