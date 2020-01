«Binge Mode: Star Wars»: Star Wars Rebels

Disney

Mallory et Jason explorent comment la série télévisée d’animation présente une nouvelle perspective, examine l’emblématique méchant Grand Admiral Thrawn, et plus encore

Mal et Jason célèbrent la série télévisée canonique animée Star Wars Rebels en explorant comment elle présente une nouvelle perspective, examinant le méchant emblématique Grand Admiral Thrawn, classant huit des épisodes et arcs les plus essentiels de Rebels, et décernant la médaille de la bravoure à une poursuite. héritage.

