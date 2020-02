Les co-hôtes du mode Binge Mallory Rubin et Jason Concepcion nous emmènent sur la bordure extérieure, choisissant leurs épisodes et arcs préférés des six premières saisons de Star Wars: The Clone Wars. Des origines de Darth Vader et “Harry Potter dans l’espace” à la vie amoureuse d’Obi-Wan et au retour de Darth Maul, les événements de “The Clone War” sont des choses qui changent vraiment les canons.