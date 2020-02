«Birds of Prey» est une victoire délirante pour tous les participants

La nuit a commencé assez innocemment, avec un voyage dans le même théâtre où je suis allé d’innombrables fois pour des projections de presse. Habituellement, le plus grand obstacle est simplement de s’y rendre, car, malheureusement, c’est au cœur de Times Square. Mais dès que je suis entré dans le bâtiment et que j’ai baissé la garde, les Harley Quinns sont arrivés. Je crois qu’il y en avait quatre, parcourant le hall, demandant aux gens s’ils voulaient (a) des selfies et / ou (b) leurs visages peints comme Harley Quinn. Si une personne souffrant d’anxiété sociale n’aimait pas être approchée par des étrangers, je dirais que le sentiment est double lorsque ces étrangers semblent avoir été tirés d’un canon à confettis. (N’essayant pas de les tremper – ils ont été embauchés pour le concert, et les fans qui se sont engagés avec les Harley Quinns ont semblé passer un bon moment.) Une telle expérience, cependant, a fini par être un parfait prélude à Birds of Prey: a film si délirant dans ses efforts pour imiter l’espace de tête de Harley Quinn qu’il est plus facile de simplement énumérer certaines des choses qui se sont passées, c’est donc exactement ce que je vais faire.

Voici une liste incomplète mais vraiment chaotique de ce que Harley Quinn (Margot Robbie) fait tout au long de Birds of Prey: elle est obsédée par un sandwich au petit déjeuner de sa bodega Gotham préférée, notant que le fromage expiré de six mois fait partie de l’appel ; conduit un camion de carburant dans une usine chimique; adopte une hyène (et après que l’homme qui l’a vendue ait tenté de solliciter Quinn, elle le nourrit à l’hyène); rejoint une équipe de roller derby; quitte l’équipe de roller derby; fantasme de faire un Moulin Rouge! – numéro musical avec l’actuelle star du Moulin Rouge Ewan McGregor; ingère de la cocaïne au milieu d’un combat, ce qui a la même fonction que d’obtenir une étoile dans Mario Kart; et nous sommes informés qu’elle a voté pour Bernie Sanders. Cette dernière partie n’est pas une blague – en quelque sorte, c’est le canon de DC Extended Universe que Harley Quinn ressent le Berne.

Ces moments ne coïncident pas nécessairement autant qu’ils doublent l’énergie gonzo de Birds of Prey, qui frappe comme une ruée vers le sucre – avec tout le bien et le mal que cela implique. Au pire, Birds of Prey devient un peu trop élevé sur son propre approvisionnement (boost de cocaïne Harley Quinn nonobstant). Je veux dire, le titre complet de ce film est en fait Birds of Prey et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn; ça fait beaucoup. Mais quand tout clique de manière ridicule, le film réaffirme que la meilleure chose que le DCEU a fait pour lui-même a été d’ignorer toute prétention d’interconnectivité de franchise de type Marvel afin que chaque nouvel épisode (Wonder Woman, Aquaman, Shazam) puisse exister selon ses propres termes , avec peut-être une suite en tête. Le DCEU n’est pas exactement une maisonnette d’auteur, mais ses films récents ont une empreinte digitale plus unique que ce qui sort de la chaîne de montage de Marvel Cinematic Universe; dans ce cas, la vision du réalisateur Cathy Yan sur Gotham ressemble à une mise à jour pop-punk contemporaine des films Batman de Joel Schumacher des années 90. (Moins les mamelons de chauve-souris.) Et c’est, merci le seigneur, loin du monde crasseux de Todd Phillips, nominé aux Oscars, Scorsese World.

Parce que la version du personnage de Robbie précède le changement de direction de la DCEU – je sais que nous voulons tous oublier Suicide Squad, mais cela s’est produit et a inexplicablement remporté un Oscar pour le maquillage et la coiffure – Birds of Prey consiste tout autant à émanciper Harley Quinn de la franchise. débuts peu flatteurs car il s’agit de sa rupture avec le Joker. À la défense de Robbie, elle était presque universellement acceptée comme l’un des rares points lumineux de Suicide Squad, faisant de son mieux avec ce qui était un désordre incohérent sans but. Cela n’a certainement pas aidé les choses que le Joker du film, joué par un très dur Jared Leto, soit apparu dans seulement environ 15 minutes du film mais vous a fait sentir comme si vous étiez décollé du temps dans une situation d’otage par un mec dans un terrible ajustement Comic-Con.

Heureusement, Birds of Prey ne vous menace jamais de représailles Leto. Au lieu de cela, une fois que vous avez surmonté tout le chaos, l’absence du Joker fait en fait une prémisse intéressante. Parce qu’elle était la petite amie du Joker, Harley Quinn avait essentiellement une immunité dans le monde criminel de Gotham: en dépit de susciter constamment des ennuis, personne n’allait la déranger parce que cela signifierait avoir affaire au prince héritier du crime. (Vous devez suspendre votre incrédulité et imaginer avoir peur du Joker de Jared Leto.)

Et donc, une fois que le mot annonce que Harley est seule, tout le monde cherche à régler le score, y compris le meurtrier propriétaire de la boîte de nuit de McGregor, Roman Sionis, et son laquais brandissant un couteau, Victor Zsasz (Chris Messina). Cette configuration conduit finalement Harley à rencontrer et faire équipe avec le reste de l’ensemble: Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), chanteuse à la discothèque de Sionis avec des pouvoirs secrets; Cassandra Cain (Ella Jay Basco), une jeune pickpocket; Renee Montoya (Rosie Perez), une détective Gotham privée de ses droits cherchant à monter un dossier contre Sionis; et Huntress (Mary Elizabeth Winstead), un assassin cherchant à venger sa famille tuée.

Le groupe lui-même est aléatoire: Cassandra Cain est une MacGuffin humaine; Chasseresse est une icône. Et l’analogue de super-héros le plus proche de Birds of Prey est probablement Deadpool. Comme Deadpool, le film s’en tient à son premier point de vue – jusqu’à la narration et la narration non linéaire du film, destiné à imiter l’espace de tête dispersé de Harley – et se penche joyeusement dans sa cote R. Les visages sont pelés, les os sont croqués; encore une fois, un homme lubrique est nourri à une hyène. La surprise la plus agréable, cependant, est les séquences d’action, qui ont des compositions plus propres et des prises plus longues que celles que vous voyez normalement dans les films de super-héros. Cela pourrait être dû au maestro de John Wick, Chad Stahelski, qui aurait travaillé sur le film en tant que réalisateur de la deuxième unité pour ses scènes d’action. Birds of Prey ne tient pas une bougie aux films mettant en scène Baba Yaga, mais vous pouvez certainement y voir des traces de leur ADN.

Il y a des choses bien pires qu’un film de super-héros peut être de nos jours qu’amusantes, absurdes, un peu stupides et parfois incohérentes: je prendrai le chaos de Birds of Prey sur la plupart des entrées finement ajustées en chiffres du MCU. Et bien que nous ne devrions pas avoir à étiqueter cela comme un progrès en 2020, il est rafraîchissant de voir Birds of Prey positionné comme un ensemble dirigé par des femmes qui n’a pas à se vendre agressivement en tant que tel. Je sais que je fais partie de la minorité, mais je n’ai trouvé ni Wonder Woman ni Captain Marvel particulièrement bons – ils n’avaient pas de scènes aussi dignes que Avengers: le moment du «pouvoir des filles» de Endgame, mais aucun n’a poussé l’enveloppe tout moyen significatif en route vers un autre troisième acte avec le chaos CGI générique. Birds of Prey est un film bonkers, violent et hyperkinétique qui se trouve avoir des femmes au centre.

Dans les coulisses, le film préfigure également la direction du DCEU. La scénariste de Birds of Prey, Christina Hodson – qui a écrit le spin-off étonnamment bon de Transformers en 2018, Bumblebee – a été sélectionnée pour écrire les prochains films autonomes Flash et Batgirl. Avoir un scribe récurrent pourrait aider à rationaliser le DCEU – étaient-ils si enclins à ramener plusieurs super-héros dans le même film et à ne pas le faire tomber aussi mal que Justice League.

Il y a peut-être toujours des coins du fandom du DCEU qui réclament le Snyder Cut, mais il est évident que le mandat postérieur à la Ligue de justice de tout jeter au mur pour voir quels bâtons a donné des retours satisfaisants au box-office, des critiques plus élogieuses (certes, le bar était faible), et dans un cas particulièrement nihiliste, le potentiel de gloire des Oscars. Il est difficile de voir le casting de Birds of Prey coexister avec ceux d’Aquaman, Wonder Woman ou Shazam, mais c’est le point. Qu’une telle directive chaotique vienne du plus proche concurrent du super-héros du MCU est vraiment fascinant et un peu attachant. Le DCEU est suffisamment fou pour que je ne sois pas le moins du monde surpris si le chef de l’opération était en fait Harley Quinn.

