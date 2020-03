Birmingham devient le premier club de championnat à demander aux joueurs de prendre un report de salaire

Birmingham est devenu le premier club du championnat à demander à ses joueurs de prendre des réductions de salaire.

Il est entendu que les membres de l’équipe gagnant plus de 6 000 £ par semaine ont été invités à réduire de 50% leur salaire pour les quatre prochains mois, au milieu de la pandémie de coronavirus.

Birmingham se prépare pour le coup financier qu’elle va subir

L’argent sera remboursé par étapes lors du redémarrage de la saison, le football anglais étant reporté au plus tard le 30 avril pour tenter de lutter contre la propagation du virus.

Le Daily Telegraph a rapporté que Birmingham a envoyé un e-mail aux agents pour leur demander leur aide dans cette affaire: «Compte tenu des circonstances sans précédent dans lesquelles nous nous trouvons en tant que club de football, en tant qu’entreprise et en tant que pays dans son ensemble, nous vous contactons dans afin de demander votre accord pour une déduction à court terme des salaires afin d’aider le club à continuer à fonctionner au jour le jour dans le climat actuel. »

Les clubs de championnat ont discuté de la perspective de reports de salaire la semaine dernière alors qu’ils cherchent à éviter les problèmes financiers avec les Bleus qui ne seront probablement pas les seuls à prendre de telles mesures.

Ce sera une bonne nouvelle pour le président de l’AFC Fylde, David Haythornthwaite, qui a appelé les joueurs à prendre leur part du fardeau financier que COVID-19 a infligé au football.

Dimanche, il a déclaré à talkSPORT: «La FA et nous tous, en tant que présidents de club, devons nous unir et dire« regardez si nous travaillons ensemble, les joueurs doivent prendre cette réduction de salaire ».

«Ce sont maintenant les joueurs qui vont devoir contribuer autant que le personnel au sol et prendre leur part de la douleur. Personne ne semble en parler et c’est parce que les joueurs sont dans une position assez unique car beaucoup d’entre eux ont des contrats de deux ou trois ans et techniquement, il est très difficile de leur demander de réduire leurs salaires.

«Je pense vraiment que nous devrions prendre les devants et que tout le monde devrait prendre cette douleur ensemble.»

