Birmingham risque une deuxième déduction de points après avoir été accusé d’avoir enfreint à nouveau la réglementation EFL

Birmingham pourrait être déduit des points pour une deuxième saison consécutive après avoir révélé qu’ils ont été accusés d’avoir enfreint les règlements de l’EFL.

Blues a été frappé d’une déduction de neuf points la dernière fois pour avoir enfreint les règles de profit et de durabilité de la Ligue de football anglaise, le club de St Andrew se voyant également imposer un plan d’affaires financier dans le cadre de la sanction.

Birmingham aurait enfreint la réglementation EFL concernant ce plan d’affaires – une accusation qu’ils ont nié dans un communiqué.

“Le club confirme qu’il a été accusé d’avoir enfreint les règlements de l’EFL en relation avec un plan d’affaires qui nous a été imposé pendant la saison 2018/19”, indique le communiqué du club.

«Le club nie l’accusation et nous attendons l’issue de la procédure disciplinaire en cours.

“Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment.”

Birmingham a subi une campagne difficile sous Pep Clotet, qui a été nommé directeur permanent le mois dernier après avoir exercé une fonction intérimaire depuis juin.

Ils ne sont qu’à six points des trois derniers et une nouvelle déduction de points mettrait sérieusement en doute leurs espoirs de survie au championnat.

S’il était frappé de la même punition que la saison dernière – une déduction de neuf points – les Bleus se retrouveraient en bas du tableau avec 20 points, un point derrière Barnsley et Luton.

