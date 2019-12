Bizarre raison pour laquelle Manchester United a raté la signature de Liverpool avec Minamino et West Ham regardant le duo de Flamengo lors de la Coupe du monde des clubs

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de samedi et en ligne…

Liverpool est dans une course à cinq pour signer le prodige allemand Kai Havertz du Bayern Leverkusen. Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Barcelone aiment également le joueur de 20 ans. (Le soleil)

Manchester United a raté la chance de recruter le nouveau meneur de jeu de Liverpool, Takumi Minamino, car Ed Woodward «ne connaissait pas» sa clause de libération – HISTOIRE COMPLÈTE

Swansea est confiant de recruter l'attaquant de Liverpool, Rhian Brewster, le mois prochain. Preston, Huddersfield, Sheffield mercredi, Charlton et QPR sont également désireux de prendre le joueur de 19 ans pour le reste de la saison, mais le directeur de Swansea espère Steve Cooper – qui était le patron de l'académie de Liverpool et l'entraîneur-chef des moins de 17 ans de l'Angleterre – fonctionnera en leur faveur. (Courrier quotidien)

West Ham a envoyé des éclaireurs au Qatar pour regarder le duo de Flamengo Gabriel Barbosa et Bruno Henrique à la Coupe du monde des clubs. La paire a été lauréate des Golden Boot et Silver Boot de la ligue brésilienne avec respectivement 25 et 21 buts la saison dernière. (90min)

Mino Raiola a dit qu'il était "désolé" de ne pas avoir pu unir Paul Pogba à la légende de la France Zinedine Zidane au Real Madrid lors du mercato estival. (Le télégraphe du jour)

United a insisté sur le fait que l’avenir de Pogba à Old Trafford n’était en rien lié à leurs négociations avec l’attaquant du RB Salzburg Erling Braut Haaland, les deux joueurs étant représentés par l’agent Raiola. (Standard du soir)

Ole Gunnar Solskjaer espère que Man United apportera des renforts en janvier, affirmant qu'ils chercheront à faire deux nouvelles signatures le mois prochain. (Manchester Evening News)

Zlatan Ibrahimovic pourrait être fixé pour une réunion avec l'ancien patron du PSG Carlo Ancelotti sur Merseyside

L'ancien attaquant de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, est ouvert à un déménagement à Everton avec Carlo Ancelotti maintenant à la barre en tant que manager – HISTOIRE COMPLÈTE

L'attaquant d'Arsenal et capitaine Pierre-Emerick Aubameyang serait "désespéré" de quitter le club. (Daily Mirror)

Granit Xhaka devrait quitter les Gunners dans la fenêtre de transfert de janvier, avec la Bundesliga Hertha Berlin en pourparlers sur un accord permanent pour le milieu de terrain suisse. (ESPN)

Freddie Ljungberg est sur le point d’accepter de devenir le nouvel entraîneur-chef du club suédois de Malmö, après la nomination de Mikel Arteta au poste de directeur d’Arsenal. (Sportif)

L'ailier de Manchester City, Leroy Sane, a décidé qu'il voulait retourner dans son Allemagne natale et rejoindre le Bayern Munich. (Bild)

Liverpool News Live: Les Reds veulent Havertz, la mise à jour de Van Dijk et la constitution de la Coupe du monde des clubs

Nouvelles de Man United en direct: l'agent Raiola fait le point sur Pogba, les signatures de janvier sont attendues

Les fans d'Arsenal ont frappé l'AFTV avec un chant accablant lors du choc d'Everton

Ancelotti "l'un des meilleurs managers de tous les temps" – mais a-t-il raison pour Everton?

“ Je me connais toujours '' – Carroll admet qu'il est toujours hanté par un incident de vol à main armée

Nouvelles d'Arsenal en direct: Arteta dans le combat contre Everton, Ljungberg snobs Ozil

Everton vs Arsenal en direct: 0-0 à la pause alors qu'Ancelotti et Arteta regardent

Martin Keown accuse Mesut Ozil d'avoir simulé une blessure pour rater le match d'Everton

Comment Liverpool pourrait s'aligner pour la finale du CWC avec Van Dijk poussant pour être en forme

La raison étrange pour laquelle Man United n'a pas signé le nouveau meneur de jeu de Liverpool Minamino

West Ham regarderait les attaquants de Flamengo Gabriel Barbosa et Bruno Henrique à la Coupe du monde des clubs

Tottenham a été informé que la cible de janvier, Adama Traoré, n'était pas à vendre, les loups refusant de se séparer de l'ailier espagnol de 23 ans. (Daily Mirror)

La légende des Spurs, Jurgen Klinsmann, nommé entraîneur du Hertha Berlin jusqu'à la fin de la saison, souhaite recruter le milieu de terrain Victor Wanyama. (Le télégraphe du jour)

L'attaquant défavorisé de Chelsea Olivier Giroud est une cible pour le club français de Bordeaux, mais le joueur de 33 ans aurait voulu rejoindre l'Inter Milan. (Objectif)

