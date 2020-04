Bo Jackson est facilement le plus grand athlète de jeux vidéo de tous les temps

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Le sport étant à l’écart en ce moment, nous cherchons tous des moyens de nous distraire des nouvelles sérieuses qui semblent empirer de jour en jour.

Nous pouvons toujours le faire avec le sport, ce que nous faisons tous les jours chez For The Win. Tous mes excellents collègues trouvent des moyens créatifs de créer du contenu sportif assez amusant même si les sports ne se produisent pas… et ils sont vraiment bons dans ce domaine.

Nous publions également du bon contenu pour vous aider à trouver quelque chose à regarder pour vous aider à passer ces jours et ces nuits parce que nous sommes là pour vous et nous sommes comme vous, passant nos nuits à trouver les meilleurs films sur Netflix, ou les meilleurs spectacles culinaires sur Netflix, ou ce qui est sur Amazon Prime, ou sur Hulu. Nous avons tout couvert.

Jeudi, mon pote Mike Sykes a énuméré les 33 meilleurs athlètes de jeux vidéo à avoir jamais joué dans un… jeu vidéo.

Cette liste est un voyage vraiment amusant dans le passé et elle a été lancée par Bo Jackson du Tecmo Bowl original pour la Nintendo originale. Bien que cette liste ne soit pas un classement, cela pourrait aussi bien être parce que Bo est le plus grand athlète de jeux vidéo de tous les temps.

Et ce n’est même pas proche.

Si vous êtes vieux comme moi, vous avez probablement passé des heures à jouer à Tecmo contre vos amis ou contre “l’ordinateur” et vous savez que les Raiders étaient souvent l’équipe que vous avez choisie pour jouer. Pourquoi? À cause de Bo Jackson.

Si vous n’avez jamais joué à Tecmo, laissez-moi vous expliquer pourquoi Bo était si bon.

Tout d’abord, Tecmo était un jeu simple qui ne vous offrait que quatre jeux offensifs. La plupart des équipes ont eu deux coups sûrs et deux passes. C’était ça. La défense avait le choix entre les quatre mêmes jeux offensifs et si la défense choisissait le même jeu que l’offensive (ce qui n’était pas difficile à faire!), Le jeu se ferait normalement pour une perte de yards. Cela pourrait également entraîner des combats à coups de poing et des accusations accablantes de tricherie de votre ami en jetant un coup d’œil à votre contrôleur, ce qui n’a fait qu’ajouter à l’intensité du jeu.

Vous deviez être prudent lorsque vous choisissiez le jeu de Bo, mais c’était aussi amusant lorsque la défense choisissait le jeu de Bo, car c’est à ce moment-là que vous voyiez à quel point Bo pouvait être bon, car il se libérait souvent pour quelques mètres positifs.

Mais si vous avez choisi le jeu de Bo et que la défense ne l’a pas fait, il y a de fortes chances que vous exécutiez Bo sur tout le terrain en l’emmenant à la maison. Peu importait que vous soyez à 99 mètres de la zone de but ou à 2 mètres de la zone de fin – Bo allait marquer. Si vous n’avez jamais ressenti la joie de zigzaguer Bo à travers une défense avant de vous libérer pour un long TD, alors vous n’avez pas vécu!

Parfois contre l’ordinateur, je choisissais les Raiders et baissais le ballon sur la ligne des 1 yards juste pour que je puisse voir si je pouvais casser un 99 yards avec Bo. C’était comme une drogue sucrée que chaque enfant qui a grandi avec un Ninentedo dans sa chambre sait très bien tout. Il y a de fortes chances que si c’était vous et que vous lisez ceci en ce moment, vous essayez de penser à une façon de rejouer à ce jeu juste pour interrompre une course Bo classique.

Il. Était. Donc. Bien.

Le deuxième meilleur joueur de Tecmo, quant à lui, était Lawrence Taylor. L’ancien Giants LB pouvait voler autour du terrain et il pouvait bloquer un panier et un point supplémentaire. Par exemple, il n’en obtiendrait pas de temps en temps, il bloquerait TOUS LES OBJECTIFS SUR LE TERRAIN. Donc, si vous jouiez aux Giants, vous deviez en tenir compte lorsque vous marquiez des points et tentiez de gagner un match – car tous les coups de pied étaient hors jeu.

Mais oui, ce jeu était entièrement consacré à Vincent Bo Jackson. Il était une légende de la NFL, de la MLB et du Tecmo Bowl et maintenant je dois trouver un moyen de rompre une longue course de TD.

