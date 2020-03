Bo Pelini parle du retour du LSU

Bo Pelini a récemment parlé de son retour au LSU. Il était auparavant le coordonnateur défensif du programme de 2005 à 2007. En 2008, il est parti rejoindre le Nebraska comme entraîneur-chef et y est resté jusqu’à ce qu’il soit congédié en 2014.

En 2015, Pelini est devenu l’entraîneur-chef de l’État de Youngstown. Il y a été entraîneur jusqu’à ce qu’Ed Orgeron l’engage cette dernière intersaison.

“C’est un honneur d’être de retour ici”, a déclaré Pelini cette semaine. «Quand je suis parti, mon séjour au Nebraska et quand je suis retourné à Youngstown, c’était pour une raison. C’était axé sur la famille. Il s’agissait de savoir où je voulais que mes enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires.

«J’ai fini par rester et pendant ce temps, j’ai eu différentes opportunités. Pour être honnête avec vous, je ne les ai même pas amenés à ma femme. Je ne les ai même pas évoqués », a-t-il poursuivi.

«Mais quand cela est arrivé et que l’entraîneur O a appelé, il a fallu environ 30 secondes avant que j’aille chez ma femme et j’étais nerveux. Je suis allé vers elle et lui ai dit: LSU veut parler ici demain de mon retour là-bas.

«Je pensais qu’elle allait me mentir en disant que tu es fou? Elle m’a regardé et m’a dit: “tu vas parler correctement?” “

Bienvenue à nouveau, Bo.

Plus que tout, Pelini est simplement heureux d’être de retour à l’un des arrêts les plus spéciaux de sa carrière.

“J’ai parlé à beaucoup de gens et ils disent:” Quel est l’endroit le plus spécial où vous avez travaillé? “Et je dis LSU. Et la raison en était que les enfants de Louisiane, ils ont mis la culture dans le programme avec leur façon de travailler et ils ont été élevés dans le sport et à la maison et ils ont établi la culture.

“Peu importe le nombre d’enfants que vous amenez de l’extérieur de l’État, ils tombent tous ou les enfants de Louisiane vont vous montrer la porte.

“C’est un honneur pour moi d’être de retour ici.”

Avec Joe Burrow parti l’année prochaine, la défense des Tigers et Pelini devront vraiment intensifier de façon considérable.

