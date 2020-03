Bob Arum fait le point sur le statut de Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 en raison des retards des coronavirus

Bob Arum a confirmé à talkSPORT qu’octobre est la nouvelle date cible pour le combat de trilogie Tyson Fury vs Deontay Wilder.

Le promoteur de 88 ans, qui représente Fury aux côtés de Frank Warren, a révélé qu’il avait récemment convenu avec l’équipe de Wilder de retarder le combat en raison de la pandémie de coronavirus.

Mikey Williams / Premier rang

Bob Arum a célébré avec Tyson Fury le 22 février

KO COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

L’urgence mondiale actuelle a suspendu tout le sport et a donc rendu irréaliste la date cible du 18 juillet.

Arum a expliqué talkSPORT Fight Night: «Je dis à mon peuple de se détendre, je ne serai pas comme notre idiot président des États-Unis et je dirai que nous allons ouvrir d’ici Pâques et que nous serons de retour en action.

“Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Tout le monde doit se détendre et nous le découvrirons quand nous nous approcherons d’un clair.

«Faire des plans maintenant est contre-productif.»

. – .

Fury a conquis Wilder pour remporter le titre WBC, les rapports suggèrent qu’ils se rencontreront à nouveau le 3 octobre

Fury a éliminé Wilder lors de leur match revanche de février après le tirage controversé de décembre 2018.

L’Américain a instantanément déclaré son intention d’activer sa clause contractuelle pour un troisième combat.

Arum a poursuivi: «Nous ne faisons absolument aucun autre plan que ce que nous avons convenu, nous étions en appel avec les gens de PBC, et nous avons tous accepté de mettre fin à juillet.

“Parce que nous ne pensons pas que tout sera effacé en juillet et, même si c’est le cas, les gens peuvent être réticents à venir à Vegas pour regarder le combat.

“Donc, en ce moment, nous prévoyons de mener ce combat à l’automne, probablement en octobre.”

.