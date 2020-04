Bob Arum met en doute le combat de Tyson Fury contre Anthony Joshua en Arabie saoudite alors que la crise du COVID-19 se poursuit

Bob Arum a remis en question la logistique de la tenue d’un combat Tyson Fury contre Anthony Joshua en Arabie saoudite.

Les fans sont désespérés de voir les deux combattants britanniques s’affronter dans un combat d’unification mondiale des poids lourds, en particulier après la victoire sensationnelle de Fury sur Deontay Wilder en février.

Un combat Fury vs Joshua déterminerait qui est le champion incontesté des poids lourds

Cependant, la crise des coronavirus a mis le monde de la boxe et du sport au point mort et on ne sait pas quand il pourra revenir normalement.

Joshua devait combattre le Bulgare Kubrat Pulev au Tottenham Hotspur Stadium en juin, mais la crise sanitaire mondiale l’a reporté.

Certains peuvent espérer qu’un combat Fury vs Joshua pourrait être organisé, l’Arabie saoudite étant désignée comme emplacement pour cela.

Mais Arum, qui s’occupe du programme de Fury en Amérique, a exprimé ses doutes quant à savoir si cela pourrait se produire de manière réaliste.

Tyson Fury invite Anthony Joshua à rejoindre son entraînement

Arum a déclaré à World Boxing News: “Nous allons devoir déterminer si Eddie [Hearn] a l’angle pour faire un combat Joshua vs Pulev. Je ne pense pas qu’il puisse le faire sans public.

«Le déplace-t-il dans un autre endroit?

«Il y a eu beaucoup de discussions sur un combat Fury contre Joshua qui se déroulait en Arabie saoudite, mais avec du pétrole vendu à près de zéro le baril, comment les Saoudiens vont-ils se permettre un grand événement?

«Mais pour Fury, à l’exception d’un combat contre Joshua, tout combat contre Tyson Fury a lieu aux États-Unis.

«Le combat de Joshua, je pourrais peut-être voir être au Royaume-Uni ou peut-être un endroit au Moyen-Orient. Mais il faudra voir.

“Encore une fois, Joshua a toujours un contrat et une obligation de combattre Pulev, alors comment va-t-il contourner cela?”

Une autre option pour Fury est un match revanche avec Wilder pour compléter une trilogie de combats.

Concernant la perspective d’une revanche Wilder, Arum a ajouté: «Cela dépend de beaucoup de choses. C’est sûr, Fury appartient aux États-Unis. Il a constitué un public formidable, formidable ici.

«Si l’interdiction de voyager est levée ou n’est pas aussi stricte, j’amènerais Fury ici pour combattre dans un combat moins cher qu’un combat plus sauvage.

«Peut-être que nous pourrions même faire le combat Wilder. Mais d’une manière ou d’une autre, il faudrait le faire financer. »

