Boca, avec l’opportunité d’arracher la Super League à River et de mettre fin à la «paternité»

C’est vrai. Les chiffres marquent cela Boca Juniors il faut six matchs pour River Plate dans le record général: sur les 251 rencontres, le “Xeneize” a gagné 89 fois, le “Millionaire” 83 et a tiré 78 fois.

Cependant, ces données n’auront pas beaucoup d’importance pour les fans de l’institution bleu et or, surtout ces dernières années, puisque tous les affrontements au corps à corps étaient favorables à ceux de Marcelo Gallardo, avec la finale historique de la Copa Libertadores 2018 inclus.

Faire face au casting de Riverplatense est devenu une torture pour le bleu et l’or, que bien qu’il l’ait battu lors de sa dernière confrontation (1 à 0 à La Bombonera pour la demi-finale arrière des Libertadores 2019, résultat qui ne lui a pas servi car il était tombé 2-0 au match aller), avant six incapables de le battre.

Le succès de ceux de la “Doll” dans presque toutes ses présentations Superclassiques a provoqué la démission de nombreux fans de Boquenses qui maintenant, par la main de Miguel Ángel Russo et en l’absence d’une date pour la Super League 2019/20 pour se terminerIls ne sont qu’à un point de leur rival classique avec une date à jouer.

Boca a réduit deux unités à River grâce à sa victoire contre Columbus à Santa Fe et la cravate du “Millo” de la maison contre la défense et la justice, et tout sera défini le dernier jour: Le groupe se rendra à Tucumán pour affronter l’Atlético, tandis que le “Xeneize” sera un LP de gymnastique.

#Superliga

River sera champion:

📌Si vous gagnez

📌Si vous attachez et Boca aussi

📌Avec toute défaite de Boca

Boca sera champion:

FSi vous gagnez et que River ne le fait pas

Il y aura un bris d’égalité:

IIf Boca noue et River perd pic.twitter.com/mQGRZtKq7A

– VarskySports (@VarskySports) 1 mars 2020

Que la Ribera remporte le championnat local n’oubliera pas les derniers affrontements les uns avec les autres, encore moins, mais cela va créer un précédent pour l’avenir. Un “regardez ici, vous n’envoyez plus”. A “Boca est revenue, les choses ne seront pas si faciles.”

Inutile de dire si cela se produit dans un match de bris d’égalité, saisissant la chance de Gallardo de réaliser sa première Super League depuis qu’il est un DT River, le seul titre qui manque à côté de la Coupe du monde des clubs. Et encore plus après ses déclarations, où il est revenu chicanear le rival, ce qui génère encore plus de désir de le battre. Que va-t-il se passer? Le meilleur arrive …