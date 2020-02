Boca n’a pas battu ceux qui devaient gagner pour être champions

Il reste deux dates pour l’aboutissement de la Super League et Boca doit déduire 3 points de River pour forcer un bris d’égalité. L’avantage que l’équipe de Gallardo a pris semble difficile à surmonter et le Xeneize regrette aujourd’hui d’avoir laissé des points sur la route que s’ils avaient gagné, ils ne s’attendraient pas à une chute du front que peu imaginent.

River a été implacable jusqu’à présent en 2020 en remportant tous les matchs qu’il a disputés, mais sa campagne est loin d’être idéale. Dans le Monumental, il est tombé 4 fois (Ateliers, Vélez, Rosario Central et San Lorenzo) et a donné au reste des occasions de prendre de la distance à la pointe. Opportunités Boca ne savait pas profiter de …

L’équipe d’Alfaro n’a battu aucune des 7 premières équipes du classement: elles ont fait match nul avec River, Argentinos Juniors, Newell’s et Vélez et a été battu par Lanús, Racing et Rosario Central. Cela devrait être ajouté un tirage incroyable contre Ouragan pour la première date dans la Bombonera et une autre égalité douloureuse avant Indépendant, déjà aux commandes de Miguel Ángel Russo, pour retrouver les 21 points perdus qu’il regrette aujourd’hui.

Chaque équipe perd des points dans un tournoi (Liverpool peut être une exception ces jours-ci), mais il y en a très peu qui peuvent aspirer au titre sans battre leurs rivaux directs dans la lutte pour la consécration.