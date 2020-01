«BoJack Horseman» se termine par une lueur d’espoir

La dernière saison prolongée en deux parties de BoJack Horseman, dont la seconde moitié atterrit sur Netflix ce vendredi, propose une version ajustée du générique d’ouverture de la série. Au lieu de trébucher ivre à travers une fête dans son manoir Hollywoo (d) Hills, l’anti-héros éponyme dérive dans et hors de ses propres souvenirs, une bobine haute et basse d’une vie rocheuse, douloureuse, souvent intoxiquée.

Nous commençons avec BoJack en tant que jeune leader de Horsin ’Around, une sitcom écoeurante dans la veine de Full House sur un cheval célibataire élevant trois orphelins humains; l’un des orphelins est joué par Sarah Lynn, un enfant acteur qui grandira pour devenir une pop star en difficulté. Ensuite, la séquence se propage au domicile de Malibu, du créateur de Horsin ’Around, Herb Kazzaz, mort du cancer des décennies après que BoJack ait laissé les dirigeants du réseau le licencier pour sa sexualité. Puis BoJack est au Nouveau-Mexique, où il a presque couché avec la fille mineure d’un ami et a acheté de l’alcool à ses camarades de classe. Puis il est sous l’eau; dans la maison abandonnée de sa famille du lac Michigan; dans la maison de retraite de sa mère âgée, atteinte de démence, et à ses funérailles. Enfin, il est à l’Observatoire Griffith, où Sarah Lynn est décédée d’une surdose après qu’elle et BoJack se soient pliés pendant des semaines. BoJack bascule vers l’arrière du balcon du monument de L.A., clignotant brièvement dans l’obscurité avant de se retrouver dans sa propre piscine.

Dans le dernier et dernier lot d’épisodes de BoJack, son protagoniste est sobre depuis de nombreux mois, et les crédits remaniés reflètent le calcul qui se produit sans alcool comme anesthésique. Après un passage en cure de désintoxication, BoJack est maintenant contraint de faire face à tout le poids de ses actions; tout au long du générique, son visage devient de plus en plus découragé, un compte rendu clair de son passé donnant principalement une culpabilité plus méritée. Le dernier acte de BoJack Horseman en tant que série – l’un des meilleurs étranges, des plus tristes, des plus stupides et des plus catégoriques de la décennie – consiste à résoudre un dernier dilemme moral. La croissance privée durement gagnée de BoJack peut-elle survivre à un procès public par le feu?

Lors de sa première en 2014, BoJack a mis du temps à acquérir la base de fans enthousiastes dont il jouit aujourd’hui. Ironiquement, les critiques qui deviendraient les plus ardents défenseurs de l’émission se méfiaient au départ de son solipsisme et de ses adorables trous du cul, ne réalisant pas que BoJack deviendrait bientôt la critique la plus consciente de la télévision des deux. “Personne ici, surtout BoJack, n’a besoin d’une histoire de rachat, mais ils pourraient utiliser un arc qui rend leur voyage ensemble moins creux”, a soupiré The A.V. Club. “La plupart du temps … la série galope en toute sécurité à travers un terrain familier”, a déclaré le LA Times — une étrange accusation à faire d’une histoire dans laquelle un agent puissant est également un chat magenta-rose nommé la princesse Carolyn, mais compréhensible à la lumière de un paysage télévisé qui comprenait alors encore des goûts de Breaking Bad. (Le mauvais costar Aaron Paul a même exprimé l’invité permanent de BoJack, Todd Chavez.)

Plus d’une demi-décennie plus tard, BoJack ne se lit plus comme une version moindre d’un trope mieux exécuté ailleurs. Au lieu de cela, c’est un contrepoint de plus en plus rare à de nombreuses tendances dominantes de la télévision. «Comédie sur la dépression» est maintenant presque autant un cliché que «le mauvais homme soutient notre intérêt», bien que BoJack reste unique dans la représentation de la dépression sans refléter sa palette terne ou son manque de structure. L’exceptionnalisme de BoJack scanne également au niveau institutionnel: à l’époque où le spectacle a commencé, Netflix venait de pénétrer dans la série originale, et un besoin de contenu et un manque d’implantation de l’industrie ont amené le service de streaming à investir à long terme dans un inconnu relatif comme créateur Raphael Bob-Waksberg. Maintenant, Netflix est connu comme le principal instigateur de la saturation totale qui rend de plus en plus difficile pour les émissions plus idiosyncratiques de gagner de la place pour la croissance, comme en témoigne Tuca & Bertie, descendant de BoJack.

Ces méta-considérations sont tout à fait dans l’esprit de BoJack, qui a jadis critiqué l’ère du streaming avec un véhicule vedette sérieux et sérieux financé par WhatTimeIsItRightNow.com. Mais BoJack se sent fortuit pour plus que de simples raisons de tectonique commerciale. Bob-Waksberg et Lisa Hanawalt, concepteur de production BoJack et créateur de Tuca & Bertie, sont amis depuis le lycée; Le concept initial de Bob-Waksberg, BoJack the Depressed Talking Horse, a été directement inspiré par les dessins chargés de faune de Hanawalt, qu’elle a publiés en tant que dessinateur et illustrateur avant que le feu vert de BoJack ne l’amène à la télévision. Il est facile de mythifier BoJack comme une réunion prédestinée des esprits, le point culminant d’une relation de travail forgée au fil des décennies. Mais le spectacle est aussi le produit d’une symbiose délicate: la mélancolie hypervertale de Bob-Waksberg a besoin de la dose de vitalité fournie par les images vives de Hanawalt; Les détails précis de Hanawalt transforment les concepts psychologiques enivrants de Bob-Waksberg – narcissisme, codépendance, dépression – en un monde plus concret, quoique toujours animé.

Au cours de ses premières saisons, BoJack s’est révélé inhabituellement inégal dans son évaluation du cycle de sabotage de son protagoniste. (“Vous ne pouvez pas continuer à faire des choses de merde et ensuite vous sentir mal dans votre peau comme ça le rend bien!” Todd crie dans l’une des scènes séminales de l’émission. “Vous devez être meilleur!”) Dans sa moitié arrière, BoJack a évolué de un contrepoint à son genre à un genre en soi. Comme toujours, BoJack a refusé de se livrer aux excuses de BoJack ou à l’instinct des fans de sympathiser avec un personnage qui se sent mal, mais pas assez pour faire le travail nécessaire pour commencer à faire le bien. Cela a simplement ajouté une exploration profondément ressentie de ce qu’il faut pour que quelqu’un se rachète et devienne meilleur – des questions auxquelles l’émission a toujours été orientée vers des réponses, et celles que le monde s’est joint à elle pour poser au fil des années, elle a été diffusée.

La saison dernière, l’intérêt de BoJack pour les histoires de rachat était partagé entre la colère publique de courte durée chez d’autres célébrités masculines fictives et les proches de BoJack comptant personnellement avec les choses qu’il a faites. La saison a été la première de BoJack à suivre la chute dramatique de Harvey Weinstein et le tumulte qui s’en est suivi, collectivement connu sous le nom de #MeToo, bien qu’il s’agisse d’une excroissance naturelle de graines plantées bien avant que les thèmes de BoJack ne deviennent les gros titres du monde réel. La dernière demi-saison de BoJack suit ces volets distincts – la responsabilité, individuelle et collective – jusqu’à leur fusion inévitable. Le schéma de mauvaise conduite de BoJack se révèle enfin, tout comme il a fait suffisamment de progrès pour peut-être, peut-être résister à la pression; Pourtant, l’endurance n’est guère garantie. BoJack maintient cette tension jusqu’au bout, même si son véritable accomplissement est de vendre l’idée que BoJack a une chance de se battre pour survivre à ses démons.

À une époque où le cinéma et la télévision n’ont jamais été aussi distincts, les grandes émissions de télévision sont toujours celles qui utilisent à leur avantage les traits spécifiques du médium. Dans le cas de BoJack, cela signifie connaître une évolution presque en temps réel, sur des années au lieu d’heures ou de semaines. Il a fallu trois saisons complètes pour que BoJack touche le fond, avec la mort de Sarah Lynn et l’aliénation de ses amis; il lui en a fallu deux de plus pour obtenir de l’aide sous forme de traitement pour sa dépendance. Le changement est rare, et quand il se produit, il est aussi progressif que non linéaire. Plus qu’une préoccupation de la masculinité en déclin, ce rythme délibéré a fait de BoJack un digne successeur de Mad Men. Ce que le drame de Matthew Weiner était de vivre à travers le bouleversement de l’histoire, la comédie de Bob-Waksberg était de travailler à travers ses bagages, avec un petit pas en avant trop souvent suivi d’un glissement massif.

Le tronçon à domicile de BoJack Horseman se révèle être un envoi approprié, notamment parce qu’il touche à de nombreuses marques de commerce maintenant établies de l’émission. Il y a un épisode visuellement inventif qui brise la forme pour dépeindre l’état d’esprit d’un personnage, à la “Stupid Piece of Sh * t” ou “Time’s Arrow”; un interlude onirique pour dramatiser une spirale descendante, à la “C’est trop, homme!” ou “The Showstopper”; une finale ambiguë mais pleine d’espoir, à la “Out to Sea” ou “That Went Well.” Les épisodes pratiquent également ce qu’ils prêchent: la durée de diffusion prolongée de l’émission n’est pas seulement consacrée à BoJack, mais pour illustrer le long terme impact du dysfonctionnement de BoJack sur ceux qui sont touchés, principalement les femmes. Nous apprenons ce qui est réellement devenu cette adolescente au Nouveau-Mexique et voyons le dernier monologue sincère de BoJack littéralement encadré par la déception de la princesse Carolyn et de son amie Diane, qui ne savent plus si cet homme foiré vaut leurs efforts. À la fin de la journée, la récupération de BoJack n’est pas pour lui-même; c’est pour le leur. Tant qu’il ne s’améliore pas, ils en subissent les conséquences.

Il est étrange que BoJack Horseman soit devenu un observateur si astucieux de la condition humaine – parce qu’il s’agit d’un cheval de bande dessinée, bien sûr, mais aussi parce que la série a été fermement convaincue que la télévision est une terrible source de leçons de vie. «J’avais l’impression que toute ma vie était un travail d’acteur, faisant une impression des gens que je voyais à la télévision, qui n’était qu’une projection d’un groupe d’écrivains et d’acteurs tout aussi foirés», dit BoJack. “Je me sentais comme un Xerox d’un Xerox d’une personne.” Plus que des blagues sur les noms de rues de Los Angeles ou des morceaux d’éphémères de la culture pop, cette critique structurelle a toujours été la façon la plus courageuse de BoJack de se replier sur elle-même. Mais BoJack Horseman n’est pas Horsin ’Around, le show-within-a-show qui a pris des réalités complexes et les a regroupées dans des résolutions de pat. Les scénaristes et acteurs de BoJack Horseman n’ont jamais prétendu être moins foutus qu’ils ne le sont en réalité. La télévision n’est pas en mesure de vous dire quoi faire. Ce que cela peut faire, c’est de vous montrer que vous n’êtes pas seul – et qu’il y a un chemin à parcourir, si vous pouvez le trouver par vous-même.

