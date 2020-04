Bonilla: disparition officielle de la promotion et de la descente pour cinq saisons

▲ Enrique Bonilla a souligné que l’élimination vise à consolider des projets stables qui donnent une certitude aux investisseurs. De même, il a informé qu’il annulait également la règle des mineurs dans la première division.Photo Jam Media

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. 9

Après plusieurs jours de spéculation, Enrique Bonilla, président de la Liga Mx, a annoncé officiellement hier que l’ascension et la chute du football mexicain seront éliminées pour les cinq prochaines saisons; c’est-à-dire jusqu’au milieu de 2025. Il a également confirmé que le circuit d’argent serait remplacé par une ligue de développement.

Il a également informé que la règle des mineurs en Première Division sera annulée et que le tournoi Clausura 2020 de la Ligue de promotion se conclura sans avoir proclamé le champion de la catégorie.

Après avoir été libéré après avoir contracté un coronavirus, le leader a indiqué lors d’une visioconférence qu’après une réunion tenue hier avec les propriétaires des équipes de la Mx League, la disparition de la promotion et de la descendance avait été convenue afin de consolider des projets stables qui donner la certitude aux investisseurs des deux divisions, ayant des bases solides, tant sportives, administratives, financières et d’infrastructure.

Il a expliqué qu’au début de la semaine, une assemblée de la division Ascent s’était tenue pour déterminer quel serait l’horizon de la catégorie et comment le renforcer, ainsi que pour reconnaître son état de santé actuel.

Le leader a expliqué que «ces dernières saisons, la division a perdu des revenus, tant en droits de télévision qu’en commandites et bénéfices au box-office, avec des résultats non souhaités.

«De plus, dans la recherche de solidité pour d’éventuelles promotions à la Mx League, et pour éviter de répéter des situations de clubs tombés en faillite et qui ont causé des retards de paiement aux joueurs et administrateurs, nous avons mis en place un système complet de certification qui, lors de la saison 2019-2020, n’a pas été approuvée par neuf des 12 clubs (qui composent la Promotion).

Il a indiqué que cette situation, conjuguée à la crise économique qui sévit actuellement dans le pays, a aggravé le problème, plusieurs des projets étant très proches de la faillite, menaçant de disparaître en raison du manque de nouvelles ressources et de la nécessité de couvrir un déficit financier annuel de plus de 25 millions par club en moyenne.

Pour cette raison, a-t-il dit, les clubs ont demandé l’autorisation d’utiliser le fonds de prévoyance dont dispose la division; cependant, ces ressources ne sont pas suffisantes.

Il a précisé que face à cette réalité, il est prévu que les clubs respectent tous les engagements contractuels avec leur personnel, leurs employés et leurs fournisseurs. Nous ne cherchons pas à éliminer les sources de travail, mais à garantir que les sources actuelles sont entièrement couvertes et qu’à l’avenir nous pouvons en générer davantage.

Le sauvetage

Après avoir exposé tous ces points, a commenté Bonilla, le soutien de la Ligue Mx a été demandé et le sauvetage des clubs de la division Ascenso en difficulté financière a été mis en place dans le cadre d’un projet de stabilisation, qui envisage la stratégie suivante: éliminer la descendance et la promotion des clubs tandis que le nouveau dispositif est consolidé, ce qui parle d’une période de cinq saisons.

En plus de mettre fin à la saison 2019-2020 d’Ascent Mx sans avoir de champion de catégorie et de créer un format de division qui vise à être le lit de départ des joueurs, la règle des mineurs dans la Ligue Mx est éliminée. de la saison 20-21.

Il a déclaré que la prémisse fondamentale de ce projet est et sera de maintenir et d’augmenter les emplois de notre industrie.

Il a précisé que pour faire face à la crise financière que traversent les clubs d’Ascenso Mx, les accords suivants ont été conclus: «60 millions de pesos seront alloués, répartis à parts égales aux 12 clubs de cette catégorie, et ils recevront également le fonds de réserve. afin d’accompagner leur croissance et de continuer à participer à la nouvelle division.

Afin de consolider leur développement, 240 millions de pesos par saison seront alloués pour les cinq prochaines années, soit 20 millions de pesos par club et par an.

Enfin, il a indiqué que la Ligue Mx planifiait toujours comment mettre fin au tournoi en cours une fois que la situation sanitaire serait terminée en raison de la pandémie de coronavirus.

Pas de clarté

Après avoir fait connaître ces résolutions, l’Association mexicaine des joueurs de football (AMFPro) a mentionné dans un communiqué de presse que, compte tenu du manque de clarté sur l’avenir immédiat d’Ascenso Mx, elle regrette le manque de solidarité et de bon sens des autorités de football envers les joueurs. , leurs familles, leurs fans et toutes les personnes impliquées dans cette division.

En outre, il a exhorté les personnes concernées à ne pas accepter tout accord ne respectant pas les engagements de travail et les responsabilités acquises par leurs clubs respectifs.

Il a ajouté que l’amour pour la chemise ne compte plus, l’intérêt des groupes de pouvoir prédomine dont l’aspiration principale est économique, compréhensible, mais déséquilibrée et injuste pour ceux qui la rendent possible. Aujourd’hui, le football mexicain a touché le fond dans l’aspect sportif.

.