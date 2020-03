Bonjour, Drake et Adonis; Au revoir, Harry et Meghan

Bien qu’on leur conseille de rester, nos célébrités se donnent vraiment à fond avec de nouveaux aperçus de leurs réalités. Drake a finalement décidé de montrer au monde son fils, Adonis, et nous ne pouvons pas arrêter de jaillir (4:30), David Geffen nous a montré la vie sur son yacht avant de supprimer son Instagram, et nous ne sommes pas surpris (10:05) , et Ben Affleck et Ana de Armas continuent de montrer leur nouvelle romance, que nous pouvons apprécier (28:40). Le plus: Los Angeles vient d’acquérir deux nouveaux résidents royaux: Welcome, Prince Harry et Meghan Markle.

