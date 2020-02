“Book of Basketball 2.0”: A Magic Collapse: 2009’s L.A.-Orlando Game 4 With Kevin Clark and Joe House

Photo de Jesse D. Garrabrant / NBAE via .

Bill Clark est rejoint par Kevin Clark et Joe House pour discuter de l’effondrement épique du match 4 d’Orlando en finale de la NBA 2009

Tout le monde se souvient que les Lakers de Kobe ont finalement remporté un titre sans Shaq en 2009. Mais pourquoi ne se souviennent-ils pas de l’effondrement épique du quatrième match d’Orlando? Est-ce que ce fut l’un des plus gros effondrements de la finale? Le Magic aurait-il dû gagner la série? Comment ces deux lancers francs manqués ont-ils changé l’héritage de Dwight Howard? Et que diable faisait Jameer Nelson? Bill le décompose avec Kevin Clark et Joe House de The Ringer.

