«Book of Basketball 2.0»: Duncan’s Revenge: 2003’s Lakers-Spurs Game 5

Vous vous souvenez de la nuit où les Spurs de Tim Duncan ont essentiellement mis fin à la quête de Shaq et Kobe pour un quatre temps, seulement ils ont fait une énorme avance et ont été sauvés parce que Robert Horry a raté le coup gagnant? Rappelez-vous quand Duncan a remporté une série contre Shaq et Kobe dans leurs premiers matchs? Vous vous souvenez quand l’idée de Duncan remporter cinq titres semblait absurde? Rappelez-vous la saison où Kobe ressemblait le plus à MJ? Bill décompose tout cela avec Shea Serrano de The Ringer.

