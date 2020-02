«Book of Basketball 2.0»: The Night Kobe m’a appelé à l’improviste

Chapitre 18: En décembre 2012, Kobe Bryant n’était même pas à la moitié de sa dernière saison d’élite des Lakers, mais il réfléchissait plus que jamais à la situation. En quoi consistait le leadership, de toute façon? Comment pourrait-il utiliser les médias sociaux pour faire passer son message? Préférerait-il qu’on se souvienne de lui comme d’un gagnant ou d’un grand coéquipier? Et qu’est-ce qui lui a donné envie de décrocher le téléphone et d’appeler Bill Simmons à l’improviste?

